Tout sur l’iPhone 15 Pro Max : Apple espère que ce sera un succès

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro sont à quelques pas. Il ne reste que deux semaines avant qu’Apple ne les présente et, apparemment, la société a de grandes attentes pour l’iPhone 15 Pro Max ou Ultra. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple vise à ce que l’iPhone 15 Pro Max représente entre 35% et 40% des expéditions totales d’iPhone 15.

L’iPhone le plus cher sera le plus demandé

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max bénéficieront de nombreuses nouveautés. Des nouveautés telles qu’un nouveau boîtier en titane, un processeur A17 Bionic fabriqué selon un processus de 3 nanomètres, un port USB-C et bien plus encore. Mais ce qui devrait attirer l’attention et être l’une des principales raisons de la demande de l’iPhone 15 Pro Max, c’est son nouvel objectif périscope.

Un objectif qui améliorerait considérablement la photographie avec l’appareil. Bien que les iPhone de la gamme Pro actuelle disposent d’un téléobjectif assez bon, il se limite à un zoom 2x et est largement inférieur à la concurrence. Avec le nouvel objectif périscope, le zoom optique s’améliorerait considérablement, atteignant des valeurs de 6x ou même 8x, les rumeurs à ce sujet variant considérablement.

L’analyste souligne également que l’objectif périscope coûte environ trois ou quatre fois plus cher qu’un objectif traditionnel haut de gamme, ce qui signifie que le fournisseur d’Apple bénéficiera grandement de cet accord. Cela pourrait également se refléter dans le prix de l’appareil, car l’iPhone 15 Pro Max devrait être l’iPhone le plus cher de l’histoire.

Bien qu’il ait également été annoncé que l’iPhone 15 Pro Max pourrait être retardé de quelques semaines, l’analyste Ming-Chi Kuo indique également qu’Apple commencera à expédier tous les nouveaux iPhone 15 cette semaine pour préparer le lancement. Cela signifie qu’il ne sera pas retardé, bien qu’il puisse y avoir peu de stock de ce modèle le jour du lancement.

