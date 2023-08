Voici la meilleure période pour acheter vos billets d’avion pour voyager à Noël, selon Google

Ces jours d’octobre sont les meilleures dates pour acheter des billets d’avion.

Google Flights est un excellent outil pour économiser de l’argent en volant

La fin de l’été approche, avec Noël à l’horizon. Beaucoup de gens recherchent déjà des billets bon marché pour ces dates, et à juste titre, car il vaut la peine d’acheter les vols bien à l’avance pour économiser de l’argent. Selon Google Flights, l’un des meilleurs sites pour trouver des vols bon marché, la meilleure date pour acheter des billets pour Noël est 71 jours avant le départ. Cela signifie que si vous souhaitez acheter un vol pour le 24 décembre, la meilleure date pour le faire est le 14 octobre.

Une grande différence par rapport à l’année dernière

Google a publié un article sur 3 façons de trouver des vols bon marché. À la fin de cet article, quelques données ont été indiquées que les acheteurs doivent connaître sur les tendances des vols de 2023. Il a été affirmé que le meilleur moment pour acheter un vol pour Noël est 71 jours avant le départ. C’est le jour où, statistiquement, les prix d’un voyage sont les moins chers, mais les prix bas se maintiennent dans la fourchette de 54 à 78 jours avant le départ, il n’est donc pas indispensable d’acheter votre vol ce même jour, bien que recommandé.

Cela concerne le marché continental, mais si vous volez entre l’Europe et les États-Unis (ou vice versa), les prix les plus bas sont généralement disponibles 72 jours avant le départ, une différence minimale. Selon la société, à l’approche de la date de départ, les prix ne font que augmenter, provoquant un changement notable une fois la 10e semaine avant le vol dépassée. Voici d’autres astuces pour trouver des voyages bon marché sur Google Flights.

Les dates indiquées par le moteur de recherche diffèrent des recommandations de 2022. L’année dernière, la meilleure date pour trouver des vols bon marché pour Noël était de 22 jours avant le départ. D’autre part, il était indiqué précédemment que la période recommandée pour rechercher des vols entre les États-Unis et l’Europe était de 50 jours (ou plus) avant le départ.

Google Flights est une section de Google, tout comme Images ou News, spécialisée dans l’achat de vols. En y accédant, il est possible de trouver des déplacements vers pratiquement toutes les régions du monde et avec différentes compagnies. Il est intuitif et fortement recommandé. De plus, il vous permet de faire des escales ou de filtrer les voyages disponibles par prix, bagages ou compagnie aérienne.

