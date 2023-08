Cette bête avec 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire chute de près de 150 euros

C’est le monstre dont tu as besoin entre tes mains, avec une mémoire presque infinie et la puissance mastodonte du Snapdragon 8+ Gen 1.

Le POCO F5 Pro est le plus brutal de la famille de terminaux POCO avec une puissance excessive et mis à jour vers Android 13.

Vous voulez avoir l’un des téléphones mobiles avec la plus grande quantité de RAM et de mémoire interne ? Ce POCO F5 Pro n’est pas seulement un énorme entrepôt où vous pouvez stocker toute votre vie en photos et vidéos, mais aussi une machine très complète pour faire face à votre quotidien avec compétence et aisance. Aujourd’hui, il bénéficie d’une réduction de près de 150 euros, avec un prix final de 649,99 508 euros sur AliExpress.

Actuellement, vous pouvez acheter ce même modèle dans la boutique officielle de Xiaomi pour 549,99 euros et pour 609 euros sur Amazon. L’offre d’AliExpress est aussi brutale que la puissance de cet animal de téléphone POCO. Travaillez, naviguez, profitez de vidéos fluides pendant des heures et émerveillez-vous devant son écran et son appareil photo, le tout avec une réduction fantastique.

Obtenez le téléphone Android actuel avec la plus grande mémoire et le meilleur prix

Pour la différence entre le modèle de base de 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire et celui-ci, je choisirais celui-ci sans hésiter. Ce n’est qu’une différence d’environ 30 euros, cela vaut vraiment le coup de dépenser un peu plus. Ce POCO F5 Pro, dans toutes ses variantes, est l’un des meilleurs smartphones haut de gamme actuels sous Android.

Le POCO F5 Pro est une version améliorée du POCO F5 que nous avons testé à l’époque. Bien qu’il soit haut de gamme, son boîtier est en polycarbonate, mais l’élément le plus intéressant réside à l’intérieur. Nous avons un boîtier de 8,6 mm d’épaisseur et 205 grammes de poids, résistant à l’eau et à la poussière IP53, mais passons à l’essentiel.

Nous avons affaire à un smartphone très premium à l’intérieur, avec le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une bête de 4 nm et 3,2 GHz de vitesse. Il est accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5, du GPU Adreno 730 boosté à 875 MHz et d’une mémoire interne de 512 Go UFS 3.1. Il dépasse 1,300,000 points dans le test de Antutu, ce qui lui vaut une mention très bien en termes de performances.

À l’avant, il y a un immense écran Amoled de 6,67″ avec une résolution WQHD+ (3200 x 1440 px). Il a un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, une luminosité pouvant atteindre 1400 nits, il est compatible avec Dolby Vision et HDR10+ et est protégé par Gorilla Glass 5. Il a une très belle apparence et son capteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran.

Un point fort de ce POCO F5 Pro est son triple appareil photo arrière avec stabilisateur optique. Il est composé d’un capteur principal Omnivision de 64 MP f/1.79, d’un grand angle de 8 MP avec un champ de vision de 120 degrés et d’une lentille macro. Nous pourrons enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde, ainsi qu’en ralenti à une impressionnante vitesse de 1920 images par seconde. Sa caméra frontale de 16 MP fait un excellent travail pour les portraits.

La batterie de ce POCO F5 Pro dépasse de loin la moyenne des smartphones haut de gamme avec 5160 mAh. Elle peut facilement nous offrir 2 jours complets d’autonomie, et si nous avons besoin de puissance rapidement, nous disposons d’une charge allant jusqu’à 67 W. Il prend également en charge la charge sans fil de 30 W et la charge inversée.

Enfin, en termes de connectivité, il est compatible avec la 5G, la NFC pour les paiements sans contact avec le téléphone, l’infrarouge pour utiliser certains appareils électroniques, Bluetooth 5.3 à faible consommation d’énergie, WiFi 6 pour une vitesse Internet impressionnante, GPS de haute précision et double SIM avec deux Nano SIM.

