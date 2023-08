OPPO Find N3 Flip: le nouveau smartphone pliable compact d’OPPO a copié le meilleur des téléphones OnePlus

OPPO a présenté aujourd’hui son nouveau smartphone pliable compact, le Find N3 Flip. Bien qu’il ait été lancé en Chine, il arrivera bientôt sur le marché mondial.

Le nouveau OPPO Find N3 Flip en doré et rose

Le Samsung Galaxy Z Flip5 vient de se trouver un nouvel adversaire (et dur). Il vient de Chine et il s’agit du OPPO Find N3 Flip, la nouvelle génération de la famille de smartphones pliables « coquillage » d’OPPO, qui a été présentée dans le pays d’origine de la marque.

Bien qu’il s’agisse d’une légère modification par rapport à l’ancien Find N3 Flip, cette nouvelle version apporte un bon nombre de nouveautés intéressantes en termes de design, de spécifications et de photographie.

OPPO Find N3 Flip, toutes les informations

OPPO a choisi de ne pas trop modifier le design de son nouveau smartphone pliable compact. Le Find N3 Flip arbore une esthétique très similaire à celle du modèle précédent, qui se distingue par sa finesse extrême, avec seulement 7,79 millimètres de large lorsque l’appareil est déployé. De plus, il ne pèse que 198 grammes et présente une construction combinant aluminium et verre.

L’un des traits les plus frappants de son design se trouve sur l’un de ses côtés : l’OPPO Find N3 Flip a copié l’un des détails les plus appréciés des smartphones OnePlus, à savoir le bouton Alert Slider, qui permet de changer le mode de notification (vibration, silence ou son) sans avoir besoin d’activer l’écran. Le lecteur d’empreintes digitales est également intégré sur un côté, à côté du bouton d’alimentation.

L’écran extérieur conserve la même diagonale de 3,26 pouces. Il s’agit d’un écran OLED de 60 Hz capable d’atteindre une luminosité maximale de 900 nits, et il est protégé par un panneau en verre Gorilla Glass 7.

En ce qui concerne l’écran intérieur, il utilise un écran OLED LTPO de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz, dont la luminosité maximale atteint 1600 nits et est compatible avec le système ProXDR d’OPPO.

Sa fiche technique est menée par le processeur MediaTek Dimensity 9200, associé à 8 ou 12 Go de RAM et à un stockage interne UFS 4.0 pouvant atteindre 512 Go. Tout cela est soutenu par une batterie d’une capacité de 4300 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 44 W.

Le système de caméras est composé d’un capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX890, d’une caméra de 48 mégapixels avec objectif ultra grand angle, et d’un téléobjectif Sony IMX709 de 32 mégapixels avec zoom optique 2x. La caméra selfie a 32 mégapixels et utilise le même capteur que celui présent derrière le téléobjectif arrière.

Prix de l’OPPO Find N3 Flip et disponibilité

La marque a présenté son nouveau smartphone pliable en Chine, où il sera d’abord mis en vente, à un prix de départ de 6799 yuans, soit environ 860 euros.

Bien qu’aucune date n’ait été annoncée, un représentant de la société a confirmé que le Find N3 Flip d’OPPO sera bientôt disponible sur le marché mondial.

