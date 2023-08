Google pourrait dépasser Samsung et garantir 5 années de mises à jour pour les Pixel 8

Image filtrée du Google Pixel 8 Pro en couleur noir

Actuellement, les iPhones d’Apple sont les smartphones du marché bénéficiant du plus long support de la part de la marque. En effet, l’iPhone XS, sorti en 2018 avec iOS 12, recevra iOS 17 cet automne. Ils sont suivis de près par les Galaxy de Samsung, qui bénéficient de 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Juste après la marque coréenne, nous retrouvons les Google Pixel, qui reçoivent 3 mises à jour du système d’exploitation Android et bénéficient de 5 ans de correctifs de sécurité garantis. Cependant, cela pourrait bientôt changer, car une fuite récente suggère que les futurs Pixel 8 et Pixel 8 Pro pourraient profiter de 5 années de mises à jour Android, surpassant ainsi Samsung et égalant Apple.

La série Google Pixel 8 bénéficiera de support jusqu’à Android 19

Selon les informations de 9to5Google, la société basée à Mountain View prévoit d’étendre le support des mises à jour Android pour les Pixel 8 et 8 Pro, ainsi que pour les appareils ultérieurs, jusqu’à un maximum de 5 ans. Ainsi, les Pixel 8, qui seront lancés avec Android 14, bénéficieraient de mises à jour jusqu’à Android 19.

À partir du Google Pixel 6, qui a été le premier appareil de la marque à être équipé du processeur Tensor, Google a commencé à offrir 3 ans de mises à jour du système d’exploitation Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, comprenant un total de 24 correctifs de sécurité mensuels. Ceci reste en-deçà des 4 ans de mises à jour Android proposés par Samsung, non seulement pour ses smartphones haut de gamme, mais également pour certaines de ses appareils plus abordables.

Pour cette raison, Google souhaite désormais s’imposer comme la marque de smartphones Android offrant le meilleur support sur le marché, en proposant une année de mises à jour de plus que Samsung. Cet aspect pourrait jouer en faveur des Pixel 8 face aux Galaxy S23.

