Mauvaise nouvelles : ces quatre téléphones Xiaomi restent définitivement sans support officiel

Malheureusement, au cours des derniers mois, nous nous sommes habitués aux informations indiquant que Xiaomi a ajouté de nouveaux appareils à sa liste EOS populaire et tant redoutée. Comme vous le savez déjà, les téléphones qui entrent dans cette liste cesseront de bénéficier du support officiel de la marque, ce qui signifie qu’ils ne pourront plus être mis à jour, que ce soit au niveau logiciel ou en termes de correctifs de sécurité du système.

C’est précisément ce qui est arrivé à quatre nouveaux terminaux de la société asiatique, des smartphones qui ont été ajoutés à cette liste le 28 août 2023 et qui ne bénéficieront désormais plus du support de la marque, que ce soit au niveau logiciel ou pour d’éventuelles réparations officielles par Xiaomi elle-même.

➡️ Voici la liste complète des 85 téléphones Xiaomi qui seront mis à niveau vers MIUI 15 et la date estimée de sa sortie

La liste EOS continue de s’allonger et n’a pas l’intention de ralentir

C’est sans aucun doute l’une des conséquences de la sortie d’un si grand nombre de téléphones tout au long de l’année. Xiaomi est contraint de mettre régulièrement à jour une liste EOS qui ne cesse de s’allonger, et il est clair qu’elle n’a pas l’intention de ralentir, comme en témoigne son historique de lancements.

Maintenant, l’entreprise asiatique a ajouté quatre nouveaux modèles qui correspondent au Redmi 9 Prime, au Redmi 9C NFC, au Redmi K30 Ultra (POCO F2 Pro) et au POCO M2 Pro. Tous ont été lancés l’année dernière, et après trois ans de mises à jour et de support, ils ne pourront plus être mis à jour vers la dernière version de MIUI disponible.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Par conséquent, si vous possédez l’un de ces modèles, vous devrez utiliser des ROM tierces ou acheter un autre appareil plus récent qui nous permette de profiter des dernières versions d’Android de manière officielle. Nous verrons quels seront les prochains smartphones ajoutés à cette liste, mais il est clair qu’avant la fin de l’année, nous en verrons plusieurs autres.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Source | trust.mi.com

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :