Nouveau Huawei Mate 60 Pro : une bête photographique avec triple trou dans l’écran

Huawei a présenté en Chine sa nouvelle bête dirigée vers le haut de gamme : le Huawei Mate 60 Pro est maintenant officiel.

La partie arrière du Huawei Mate 60 Pro, avec sa nouvelle finition bicolore

Malgré le fait d’être l’un des mobiles les plus attendus et importants de l’année, le Huawei Mate 60 Pro a été présenté presque par surprise par la compagnie chinoise. La marque a officialisé son nouveau bijou technique destiné au segment haut de gamme, qui arrive d’abord en Chine pour ensuite être lancé dans le reste des régions du monde.

Le Huawei Mate 60 Pro suit la lignée du précédent Mate 50 Pro, mais introduit quelques changements importants au niveau esthétique et de performances. Voyons cela.

Huawei Mate 60 Pro, toutes les informations

Huawei Mate 60 Pro Caractéristiques Dimensions 163,65 x 79 x 8,1 mm

225 grammes Écran OLED de 6,82 pouces, résolution Full HD+ (2720 x 1260 pixels), LTPO avec taux de rafraîchissement variable 1-120 Hz, verre Kunlun Glass de deuxième génération Processeur HiSilicon Kirin 9000 RAM 12 Go Système d’exploitation HarmonyOS 4.0 Stockage 256 Go / 512 Go / 1 To extensible via nanoSD jusqu’à 256 Go Appareils photo Arrière :

50 Mpx principal avec ouverture variable ƒ/1.4-ƒ/4.0 et OIS

12 Mpx ultra grand-angle ƒ/2.2

48 Mpx téléobjectif ƒ/3.0 avec zoom optique 3,5x et OIS

Avant :

13 Mpx ultra grand-angle ƒ/2.4 + capteur de profondeur 3D Batterie 5000 mAh

Recharge rapide de 88 W / Recharge sans fil de 50 W / Recharge sans fil inversée de 20 W Autres Protection IP68, USB 3.1 Type C, déverrouillage facial 3D, capteur infrarouge, lecteur d’empreintes intégré à l’écran Connectivité Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 compatible avec BT LE,

Huawei a opté pour un design familier lors de la construction de son nouveau smartphone phare. L’appareil présente un corps en verre et en aluminium avec une partie arrière où le module de caméras en forme d’anneau est le grand protagoniste. Cette fois-ci, en plus, il a choisi de donner à la coque arrière une finition bicolore en étendant le cadre métallique vers l’arrière du téléphone, couvrant une partie de la surface intérieure.

À cet égard, nous disposons de teintes vert, argent, violet et noir, ce dernier étant le seul à avoir une partie arrière en cuir simulé au lieu du verre. Ils ont tous une résistance à l’eau avec une certification IP68, et bénéficient de la protection offerte par le verre Kunlun de deuxième génération qui protège leur écran.

À l’avant, nous trouvons un grand écran de 6,82 pouces en diagonale qui utilise un panneau OLED LTPO capable de faire varier sa fréquence de rafraîchissement de manière dynamique entre 1 et 120 hertz. Le panneau est légèrement incurvé sur les côtés, et comme caractéristique distinctive, il faut souligner la présence d’une triple encoche au centre supérieur, qui abrite à la fois l’appareil photo selfie de 13 mégapixels et le capteur 3D qui permet le déverrouillage facial basé sur la reconnaissance.

Bien que la marque ne l’ait pas rendu public, nous savons que le Huawei Mate 60 Pro est équipé d’un processeur HiSilicon Kirin 9000, le même que celui monté sur le Huawei Mate40 Pro lancé il y a quelques années. Il s’agit d’une puce octa-core avec quatre cœurs haute performance pouvant atteindre 2,15 GHz, et quatre cœurs à 1,53 GHz. Son GPU est le Mali-G910 développé par Huawei.

Ce processeur est associé à 12 Go de mémoire RAM et son stockage interne peut être de 256 Go, 512 Go ou même 1 To. La batterie a une capacité de 5000 mAh et est compatible avec la recharge rapide de 88 W, la recharge sans fil de 50 W et la recharge sans fil inversée de 20 W.

Son système d’exploitation est HarmonyOS 4, la dernière version disponible de la plateforme mobile développée par Huawei. S’il arrive dans les autres régions du monde, il est probable que l’appareil soit livré avec une version d’EMUI basée sur Android, mais sans les services Google préinstallés.

Un autre détail intéressant est le support des appels et des messages via satellite, une fonctionnalité que nous avons déjà pu voir sur des modèles précédents comme le Huawei P60 Pro, et qui se répète dans cette nouvelle génération de la famille Mate.

Comme tout flagship de Huawei, la photographie est l’un des points forts de l’appareil. Cette fois-ci, la marque mise sur un triple appareil photo arrière, dans un système dirigé par un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture variable entre ƒ/1.4 et ƒ/4.0 pour s’adapter à n’importe quelle scène, quel que soit l’éclairage.

On trouve également un capteur de 12 mégapixels associé à une lentille ultra grand-angle, et un téléobjectif de 48 mégapixels avec une lentille de type périscope qui permet un zoom optique de 3,5x équivalent à 90 millimètres.

Prix du Huawei Mate 60 Pro et disponibilité

Le Huawei Mate 60 Pro est disponible en Chine à un prix qui démarre à 6999 yuans, soit environ 886 euros, dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Pour l’instant, la marque n’a pas annoncé si elle a l’intention d’étendre la disponibilité de ce modèle à d’autres régions.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :