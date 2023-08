Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus seraient également disponibles dans une nouvelle couleur vert clair

Une nuance de vert qui rappellerait la couleur des iPhone 11 et 12

Les rumeurs suggèrent maintenant que les iPhone 15 seront également disponibles dans une nouvelle nuance de vert clair.

Nous sommes à moins de deux semaines de la présentation des nouveaux iPhone 15 par Apple et les rumeurs ne cessent de circuler. Hier, nous avions une idée des couleurs possibles des nouveaux iPhone d’Apple, mais récemment, de nouvelles rumeurs circulent selon lesquelles les iPhone 15 et iPhone 15 Plus seraient disponibles dans une nouvelle nuance de vert clair.

Une rumeur qui refait surface

Lorsque les couleurs des iPhone 15 et iPhone 15 Pro ont commencé à être évoquées, on a dit qu’il y aurait de nouvelles variétés de couleurs, parmi lesquelles un rouge carmin pour les iPhone 15 Pro et un vert clair pour les iPhone 15. Une nouvelle nuance de vert qui rappellerait la couleur des iPhone 11 ou iPhone 12.

Le fuiteur bien connu, Majin Bu, a partagé sur son compte personnel de X (anciennement connu sous le nom de Twitter) des photos de ce qui semble être la nouvelle couleur des iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Le fuiteur confirme également que cette nouvelle nuance de vert supposée sera similaire à celle que nous avons déjà vue sur les anciens iPhone.

The iPhone 15 series could receive the green color. A mockup of this color was also made. It looks like it will be very similar to the green already seen on the iPhone 12 series. pic.twitter.com/8MI8kJciw6 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) 28 août 2023

Cependant, le fuiteur n’est pas sûr de savoir si cette nouvelle couleur sera disponible le jour du lancement ou si elle sera la couleur lancée par Apple au printemps. Rappelons que la société à la pomme a l’habitude de lancer une nouvelle option de couleur au printemps pour les nouveaux iPhone. Par exemple, l’année dernière, elle a lancé une nouvelle couleur jaune pour les iPhone 14 et iPhone 14 Plus.

D’autres options de couleurs qui circulent pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont le minuit, le jaune ou le rose. De plus, Apple a également l’habitude de lancer une version rouge en collaboration avec l’entreprise RED pour consacrer une partie des bénéfices à la lutte contre le SIDA. Une couleur qui n’est pas envisagée pour les iPhone 15, ce qui est un peu étrange.

Il est prévu que la société à la pomme présente les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro le mois prochain, plus précisément le mardi 12 septembre. Il ne reste plus beaucoup de temps pour que tout soit confirmé.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :