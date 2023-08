Microsoft Edge supprime certaines fonctionnalités de son navigateur, mais tu ne les regretteras pas

La version 117 de Microsoft Edge, toujours en version bêta, supprimera cinq fonctionnalités du navigateur Web de la société de Redmond que vous ne connaissiez probablement même pas.

Microsoft Edge est devenu l’un des navigateurs Web les plus populaires aujourd’hui

Depuis qu’il n’est plus le remplaçant du mythique Internet Explorer et a opté pour Chromium (la version open source de Chrome) comme base pour son navigateur, Microsoft Edge est devenu l’une des meilleures alternatives au navigateur omniprésent de Google tant pour ses performances que pour ses fonctionnalités.

Si il y a quelques semaines nous vous avions informé que la dernière version bêta de Microsoft Edge, portant le numéro de version 117, incluait une fonctionnalité qui permet de sauvegarder les captures d’écran de tous les sites Web que vous visitez, cette même version supprimera également certaines fonctionnalités du navigateur Web de Microsoft, mais ne vous inquiétez pas car nous ne pensons pas que vous les regretterez.

Microsoft Edge supprimera cinq fonctionnalités, dont nous devons souligner le mode Enfants

Comme nous le confirme le site Neowin, lors du lancement de la version 117 d’Edge à travers la version bêta, Microsoft a annoncé toutes les nouveautés de cette nouvelle version, parmi lesquelles la suppression de cinq fonctionnalités du navigateur dans le but de « perfectionner l’expérience utilisateur finale et de simplifier le menu Plus d’outils« .

Les cinq fonctionnalités qui disparaîtront de Microsoft Edge sont les suivantes :

Math Solver (Résolveur de mathématiques)

Picture Dictionary (Dictionnaire d’images)

Citas

Grammar Tools (Outils de grammaire)

Kids Mode (Mode Enfants)

Aucune de ces fonctionnalités n’était très populaire et nous ne pensons pas que quiconque les regrettera, puisque, par exemple, Microsoft a annoncé « Citas » en 2021 et quelques mois plus tard l’a cachée dans le menu supplémentaire Plus d’outils et Math Solver est également disponible indépendamment comme une application sur Android et iOS.

La plus connue d’entre elles est peut-être le Mode Enfants, une fonctionnalité qui permettait aux parents de mettre en place des contrôles sur ce que leurs enfants pouvaient faire dans le navigateur, comme renforcer la protection du suivi et configurer SafeSearch au niveau le plus élevé et qui comprenait également des thèmes personnalisés basés sur des personnages de films pour enfants tels que Nemo de Pixar.

Microsoft lancera la version stable d’Edge 117 la semaine du 14 septembre et elle sera disponible sur Windows 10, Windows 11, macOS et Linux. Si vous souhaitez tester les nouvelles versions d’Edge avant tout le monde, vous pouvez vous inscrire au programme Edge Insider et télécharger la dernière version Canary, Dev ou Beta depuis leur site Web officiel.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :