Ce disque SSD de 1 To, avec des vitesses allant jusqu’à 5000 Mbps, bénéficie d’une réduction de 63%

Il s’agit d’un modèle très Pro de la société Crucial, experte dans le domaine du stockage sur ordinateurs portables et tablettes.

Remise spectaculaire sur ce SSD Crucial, l’un des plus rapides du marché actuel.

Besoin de renouveler le disque dur principal de votre PC ? Besoin de mémoire supplémentaire dans votre boîtier PC ? Vous souhaitez vous procurer un SSD portable rapide pour sauvegarder les systèmes de votre téléphone, PC ou tablette ? C’est le moment de vous procurer ce SSD de type M.2 de 1 To de la marque Crucial, modèle P3 Plus, qui ne coûte que 123 45,99 euros sur Amazon.

Pour un prix similaire, vous pouvez également l’acheter chez PcComponentes. Ce sont les deux stores au prix le plus bas aujourd’hui. Pour un peu plus cher, vous pouvez acheter un SSD de 2 To de Lexar, moins rapide que le Crucial P3 Plus, mais avec le double de la capacité. L’un ou l’autre vous apportera plus de satisfaction que de soucis pendant des années.

Obtenez un SSD ultrarapide de 1 To pour seulement 46 euros

Il fut un temps où les SSD étaient hors de prix. Actuellement, vous pouvez obtenir 1 To de capacité avec des vitesses de lecture et d’écriture très élevées pour très peu cher, comme c’est le cas avec ce modèle de Crucial. En ce sens, Crucial a toujours été un fabricant de premier plan dans ce secteur.

Le Crucial P3 Plus est une version améliorée des modèles P3 (tout simplement), où l’augmentation de la vitesse joue un rôle très important. Avec ce modèle, nous avons des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 5000 Mbps et d’écriture jusqu’à 4200 Mbps. Cela signifie que si nous disposons d’un port USB-C à partir duquel copier un grand nombre de données, nous pouvons atteindre ces vitesses.

Ce type de disque est particulièrement utile pour les personnes qui travaillent souvent avec des fichiers très volumineux. Les graphistes, les monteurs vidéo ou les architectes qui utilisent des applications très puissantes et des projets énormes avec une quantité importante de fichiers bénéficieront des vitesses de ce SSD de type M.2.

En tant que disque principal du système d’un ordinateur de bureau ou portable, c’est également une excellente acquisition. Pour donner un exemple personnel : j’ai autrefois possédé un ordinateur portable avec un disque dur de 2,5″ que je voulais remplacer par un SSD de même taille. Le démarrage du système Windows est passé de 1 minute à 8 secondes. Le changement était énorme, et je n’ose même pas imaginer le changement avec ce SSD Crucial qui est dix fois plus rapide que le SSD que j’ai installé sur cet ordinateur portable.

Étant donné qu’il n’y a pas de pièces mobiles comme dans les disques durs, ce SSD aura une durée de vie plus longue, sans bruit ni risque de panne ou d’erreurs de lecture dues à des aiguilles ou à des disques défectueux. Vous pouvez vous procurer un SSD portable avec un boîtier adapté. Il existe de nombreux modèles, mais je recommande toujours l’ASUS ROG Strix Arion.

➡️ Voir l’offre SSD Crucial P3 Plus (1 To)

Y a-t-il des SSD plus rapides ? Bien sûr, rien qu’en restant chez Crucial, le Crucial P5 Plus peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 6600/5000 Mbps en lecture/écriture. D’autre part, le Samsung 990 Pro peut atteindre jusqu’à 7450/6900 Mbps en lecture/écriture. Cependant, vous devez garder à l’esprit que tous les cartes mères ne sont pas compatibles et que tous les ports USB-C ne prennent pas en charge de telles vitesses.

