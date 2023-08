Xiaomi écrase le prix d’un haut de gamme colossal : vous l’emportez pour 170 euros de moins.

Une construction de qualité, un écran impressionnant, de superbes caméras et une puissance énorme. Ce Xiaomi est tout ce dont vous avez toujours rêvé.

Le Xiaomi 12T Pro 5G et ses deux finitions…

Une des « plus grandes bêtes du catalogue Xiaomi » voit son prix baisser, mais seulement pour une durée limitée. Vous avez l’opportunité d’acheter le Xiaomi 12T Pro 5G et d’économiser de l’argent, il a chuté de 170 euros. Nous parlons du modèle mondial le plus puissant de tous, qui est livré avec un impressionnant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Nous avons là un appareil qui a vu le jour à 849,99 euros, un smartphone qui n’a cessé de baisser de prix ces dernières semaines. Il est maintenant à portée de main et a tout ce dont vous pourriez avoir besoin, c’est un monstre qui ne vous laissera pas indifférent. Sur Amazon, il frôle toujours les 800 euros…

Xiaomi 12T Pro (12/256 Go)

Tout ce que vous obtenez avec le téléphone Xiaomi

Vous n’aurez à vous soucier de rien, le processeur qui réside dans les entrailles de notre protagoniste est le puissant Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Nous avons affaire à une véritable bête, une puce avec laquelle vous pourrez vous déplacer en toute fluidité dans n’importe quelle application imaginable. Il forme une belle équipe avec les 12 Go de RAM qui l’accompagnent.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″, résolution Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 120 W

NFC et 5G

Le design élégant de ce Xiaomi ne vous laissera pas indifférent, tout comme son écran. À l’avant, il y a un écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+ et 120 Hz avec lequel vous pourrez profiter au maximum de vos films et séries préférés. Même les plus exigeants seront satisfaits.

Et que dire des caméras ? Vous pourrez en tirer le meilleur parti et devenir un artiste, elles sont polyvalentes et font un excellent travail dans tous les types de scénarios. Ce Xiaomi 12T Pro est doté d’un impressionnant capteur principal de 200 mégapixels, d’un grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels.

Xiaomi 12T Pro (12/256 Go)

Si vous recherchez l’expérience d’un smartphone haut de gamme mais que vous n’êtes pas prêt à dépenser 1 000 euros, ce Xiaomi est un excellent choix. Vous bénéficierez d’une puissance considérable, d’un écran de classe mondiale et de superbes caméras pour moins de 600 euros, ce n’est pas quelque chose que l’on voit tous les jours. Vous devez vraiment y réfléchir ?

