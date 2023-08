Baseus batterie externe sans fil de 10 000 mAh avec charge rapide 20 W disponible à 25 $.

Baseus, une entreprise chinoise spécialisée dans les accessoires mobiles, vient de sortir une nouvelle batterie externe de 10 000 mAh avec une charge rapide de 20W pour 25$. Le chargeur portable Baseus Airpow prend en charge la sortie USB C haute vitesse de 20W Power Delivery. Selon l’entreprise, cet appareil peut charger un iPhone 14 jusqu’à 50% en seulement environ 30 minutes. La nouvelle batterie externe de charge rapide sans fil est livrée avec son câble et ne coûte que 179 yuans, soit environ 25$.

En plus de sa capacité de 10 000 mAh et de sa charge rapide de 20W, cette batterie externe prend également en charge la charge rapide bidirectionnelle. Le câble peut choisir entre les versions USB Type-C et Lightning. Cependant, seul le câble USB Type-C prend en charge la charge rapide bidirectionnelle. Le câble est utilisé pour recharger la batterie externe ainsi qu’un appareil.

Bien que le nom de cette batterie externe comporte le mot « sans fil », le communiqué de presse de Baseus n’a pas présenté la charge sans fil. Il a simplement indiqué qu’il prend en charge l’aspiration magnétique et peut être directement fixé à l’arrière du téléphone. La société affirme également que cet appareil peut offrir des services de charge pour deux appareils en même temps.

La batterie externe sans fil Baseus est fine et portable, ce qui la rend facile à transporter partout où vous allez. Elle est également légère, si bien que vous ne remarquerez même pas que vous la transportez. Elle est également compatible avec une large gamme d’appareils, notamment les iPhones, les iPads, les téléphones Android et les tablettes. De plus, cet appareil fonctionne avec d’autres appareils USB Type-C, tels que les ordinateurs portables et les consoles de jeux.

Conclusions

La nouvelle batterie externe Baseus de 10 000 mAh avec charge rapide de 20W est un choix intéressant pour ceux qui ont besoin de charger rapidement leurs appareils tout en étant en déplacement. Son design fin, ses ports de charge multiples et sa compatibilité avec une large gamme d’appareils en font un accessoire polyvalent et pratique à avoir. Et avec son prix abordable, c’est un excellent rapport qualité-prix.

Actualité mobile et vidéo du moment