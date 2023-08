Top 10 fonctionnalités à essayer avec la version bêta publique iOS 17

Envisagez-vous de tester la version bêta publique d’iOS 17 ? Des nouveaux modes d’affichage intelligents aux nouvelles fonctionnalités de santé, en passant par les widgets interactifs et une nouvelle expérience de Messages, Live Voicemail aux cartes Apple hors ligne, et bien plus encore, voici les 10 meilleures fonctionnalités d’iOS 17 que vous devriez essayer.

Mise à jour 28/08 : À ce stade de la période bêta, iOS 17 est assez stable, il est donc agréable de profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités avant le lancement officiel sans compromettre la stabilité.

iOS 17 est en phase de test avec les développeurs depuis début juin et la version bêta publique a été lancée en juillet.

Mais il s’agit toujours d’une version bêta, alors n’oubliez pas de sauvegarder votre iPhone avec iOS 16 au cas où vous voudriez revenir en arrière. Cela étant dit, je n’ai connu aucun problème majeur au cours des deux derniers mois de test d’iOS 17.

Très bien, passons aux meilleures fonctionnalités d’iOS 17 !

Les 10 meilleures fonctionnalités à essayer avec la version bêta d’iOS 17

Mode StandBy Affiches de contact Messages vocaux en direct Voix personnelle Cartes Apple hors ligne Partage de mots de passe avec des amis, la famille et des collègues Suppression automatique des codes 2FA de l’iPhone Widgets interactifs Nouvelle interface et stickers pour Messages Distance d’écran pour la santé des yeux

Mode StandBy de l’iPhone

Apple améliore cette année l’expérience de l’écran de verrouillage avec le nouveau mode StandBy en mode paysage pour l’iPhone.

Certaines des options disponibles incluent la vue double, des configurations personnalisables tandis que d’autres ont des cadrans d’horloge différents occupant tout l’écran. Découvrez tous les détails dans notre guide complet :

Une autre manière intéressante de personnaliser iOS 17 est l’utilisation des affiches de contact. Il existe de nombreuses façons de créer différents designs, que ce soit pour vous-même ou pour les autres.

Messages vocaux en direct

Les messages vocaux en direct permettent de savoir facilement si vous souhaitez prendre un appel pendant que quelqu’un laisse un message, sans avoir à les rappeler.

Voix personnelle

La voix personnelle est une fonctionnalité impressionnante qui permet aux utilisateurs de stocker leur propre voix au cas où ils la perdraient à l’avenir. Que ce soit pour les personnes atteintes d’une maladie dégénérative ou si vous voulez simplement être préparé, la voix personnelle facilite la création et le stockage sécurisé d’une réplique de votre voix.

Cartes Apple hors ligne

Vous voulez économiser la batterie ou vous ne disposerez pas d’une connexion là où vous allez ? Avec iOS 17, vous pouvez télécharger les cartes Apple pour une utilisation hors ligne.

Partage de mots de passe

Le partage de mots de passe avec n’importe qui ou n’importe quel groupe est facilité grâce à la possibilité de créer des coffres-forts partagés d’iCloud Keychain.

Suppression automatique des codes 2FA

Simple et très utile, iOS 17 peut supprimer automatiquement les messages contenant des codes 2FA après que vous les ayez utilisés.

Widgets interactifs

Les widgets bénéficient d’une belle mise à jour avec des fonctionnalités directement sur votre écran d’accueil ou de verrouillage. Voici un aperçu de leur fonctionnement avec le widget de l’application Home.

Autocollants et nouvelle interface pour Messages

Au lieu de se limiter aux six choix de réactions Emoji, avec iOS 17, vous pouvez répondre à n’importe quel texte ou image avec un Emoji ou un sticker personnalisé.

En plus de cela, il y a une nouvelle interface pour les applications iMessage.

Distance d’écran

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité pour la santé des yeux qui aide à prévenir la fatigue oculaire à tout âge et à réduire le risque de myopie chez les enfants.

La configuration est facile et très efficace.

D’accord, une fonctionnalité bonus. Mais celle-ci nécessite de s’inscrire à un compte de développeur Apple et d’installer Xcode sur votre Mac (gratuit mais plus complexe) :

AirPods Pro 2 : Audio adaptatif

Avec iOS 17, une gamme de nouvelles fonctionnalités pour les AirPods Pro donne vraiment l’impression de magie. Découvrez de plus près l’Audio adaptatif avec les AirPods Pro 2.

Qu’en pensez-vous ? Quelles sont vos fonctionnalités préférées d’iOS 17 ? En ai-je manqué que vous aimez ? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :