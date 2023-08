Xiaomi haut de gamme à prix milieu de gamme : 180 euros de moins pour un téléphone que nous recommandons à tous.

Design raffiné, écran de qualité, bonnes performances, excellente caméra principale et bonne autonomie sur ce Xiaomi qui fait chuter son prix.

Le processeur Snapdragon 7 Gen 1 est assez puissant pour exécuter des jeux sans problème // Image : Urban Tecno.

Ce n’est pas l’un des téléphones Xiaomi les plus populaires, mais le Xiaomi 13 Lite 5G mérite certainement votre attention si vous souhaitez dépenser entre 350 et 400 euros pour l’achat de votre nouveau téléphone. Attention, c’est le prix approximatif de la version supérieure, avec 256 Go de stockage. Nous savons que son prix original est de 549,99 euros, mais sur AliExpress Store, il est actuellement à seulement 366 euros, ce qui représente une incroyable économie de plus de 180 euros.

Nous pouvons vous confirmer que ces 366 euros sont un prix spectaculaire pour le Xiaomi 13 Lite 5G dans sa meilleure version. Nous l’avons testé et nous l’avons adoré pour son design élégant et fin, la qualité de son écran, ses bonnes performances, la qualité de sa caméra principale pour prendre des photos et son autonomie avec une charge rapide de 67W. En somme, c’est un smartphone de qualité remarquable avec plus de 180 euros de réduction, un achat imbattable.

Ce Xiaomi 13 Lite 5G de 256 Go est également en promotion sur Amazon, où vous pouvez l’acheter pour 429 euros, et chez MediaMarkt, où il est proposé à 454 euros. Comme vous le voyez, aucune de ces offres ne correspond au prix proposé par AliExpress. De plus, étant donné qu’il s’agit de la version Plaza du store, la livraison du téléphone ne prend que 3 jours et la livraison est gratuite.

Xiaomi 13 Lite 5G

Achetez l’excellent Xiaomi 13 Lite avec une réduction de 180 euros

Il est important de commencer par vous parler de la conception du Xiaomi 13 Lite 5G, car il peut se vanter d’être raffiné, élégant, fin et léger. Il se distingue notamment par ces deux dernières caractéristiques, avec une épaisseur de 7,23 millimètres et un poids de seulement 171 grammes, ce qui le rend très confortable à utiliser. La coque de protection est incluse dans la boîte, tandis que le protecteur d’écran est directement installé.

En ce qui concerne l’écran, il s’agit d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous pouvons vous assurer qu’il s’agit de l’un des meilleurs écrans de cette gamme de prix, avec une netteté excellente, de bons angles de vision et des couleurs vives. Attention, le lecteur d’empreintes optique est intégré à cet écran et fonctionne parfaitement.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, qui offre des performances très solides lors de l’exécution de toutes les applications. Avec ce Xiaomi 13 Lite, vous pourrez discuter, accéder aux réseaux sociaux, jouer ou éditer des images aisément. Gardez à l’esprit qu’il s’agit de l’un des téléphones Xiaomi avec 5G, vous pourrez naviguer à grande vitesse lorsque vous êtes à l’extérieur. De plus, il est également important de savoir qu’il est livré avec la mise à jour vers Android 13 avec MIUI 14.

Il vaut la peine de s’attarder sur sa caméra principale arrière, car c’est celle de meilleure qualité. Elle est signée Sony, a une résolution de 50 mégapixels et fait un excellent travail en capturant des photos remplies de détails et avec une bonne représentation des couleurs. À côté, il y a un ultra grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 32 mégapixels.

Xiaomi 13 Lite 5G

Il est également important de savoir que le Xiaomi 13 Lite 5G est équipé d’une batterie de 4 500 mAh qui offre une utilisation sans complications pendant toute la journée. Au quotidien, la batterie peut fournir plus de 5 heures d’écran allumé, vous pourrez donc même obtenir une journée et demie d’autonomie. Nous aimons également beaucoup ce terminal pour sa charge rapide de 67W, qui permet de recharger la batterie complètement en 43 minutes.

En résumé, ce Xiaomi 13 Lite 5G a un design élégant, un écran de qualité, de bonnes performances, une caméra principale avancée et une bonne autonomie avec une charge rapide puissante. Il ne manque de rien, vous pouvez être sûr de profiter d’une expérience haut de gamme pour un prix moyen. Rappelons-le, seulement 366 euros sur AliExpress Store.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

