Casque Marshall avec 80 euros de réduction, annulation du bruit et jusqu’à 26 heures de batterie

Si une marque est pleinement engagée dans le monde de la musique depuis des années, c’est Marshall.

L’expérience compte, et Marshall est à un autre niveau, vous pouvez donc vous fier au bon son offert par ces Motif ANC.

Vous recherchez des écouteurs qui vous feront vibrer avec la musique et aussi avec les films chez vous ? Marshall est une marque qui se distingue depuis des décennies dans les studios d’enregistrement, et elle propose plusieurs modèles dans son catalogue que nous pouvons vous recommander. Aujourd’hui, les Marshall Motif ANC sont fortement réduits à 135 euros sur Amazon.

Ils sont à la hauteur des meilleurs écouteurs sans fil du marché actuel, comparables en termes de son aux AirPods 3 d’Apple ou aux HUAWEI FreeBuds 5. Ils offrent une longue durée de batterie, une très bonne annulation de bruit et, sans aucun doute, un son spectaculaire à la hauteur de l’expérience Marshall.

Obtenez des écouteurs avec un son spectaculaire et une grosse réduction

Les haut-parleurs dynamiques de 6 mm des Marshall Motif ANC offrent une expérience sonore riche et immersive. Avec une impédance de 16 ohms et une réponse en fréquence allant de 20 Hz à 20 000 Hz, ces écouteurs garantissent des basses puissantes, des aigus bien définis et des médiums intenses. Cette qualité sonore n’est pas surprenante, compte tenu de la vaste expérience de Marshall dans l’industrie musicale et de ses décennies de travail dans les studios d’enregistrement.

La batterie des Marshall Motif ANC est impressionnante, offrant jusqu’à 26 heures d’utilisation continue. Avec l’annulation de bruit activée, l’autonomie reste solide, avec jusqu’à 20 heures de lecture. De plus, la charge rapide est une fonctionnalité très utile : avec seulement 15 minutes de charge, vous obtenez une heure supplémentaire d’utilisation. La possibilité de charge sans fil de l’étui ajoute un niveau supplémentaire de confort à l’expérience.

Conçus sous une forme intra-auriculaire, les écouteurs Marshall offrent un ajustement confortable et sécurisé dans vos oreilles. Le package comprend trois paires d’embouts de différentes tailles pour que vous puissiez trouver le bon ajustement pour votre oreille. Leur conception légère, avec un poids de seulement 4,25 grammes par écouteur, assure un confort prolongé même pendant de longues séances d’écoute comme un film ou un concert complet.

La résistance à l’eau avec une classification IPX5 offre une tranquillité d’esprit dans différentes conditions, permettant aux écouteurs de rester protégés contre les éclaboussures et la transpiration. Cela en réalité des compagnons idéaux pour les activités sportives et d’autres scénarios d’utilisation active.

Le confort et la fonctionnalité se rencontrent dans les commandes tactiles des deux écouteurs. D’un simple toucher, vous pouvez changer de morceau, activer ou désactiver l’annulation de bruit, répondre aux appels ou même activer le mode de transparence pour écouter l’environnement.

De plus, l’application Marshall Bluetooth, disponible sur Android et iOS, étend les capacités des écouteurs en permettant un contrôle plus approfondi et personnalisé de votre expérience auditive.

