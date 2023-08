Les écouteurs de jeu Sony Inzone H3 sont actuellement en promotion sur Amazon

La alternative aux écouteurs Pulse 3D de la PS5 sont ces Inzone H3, qui bénéficient actuellement d’une réduction de 14% sur Amazon

Les Sony Inzone H3 sont en promotion sur Amazon

Sony a récemment annoncé le nom officiel de son projet Q, son ordinateur portable pour jouer à vos jeux PS5 en streaming, son prix et de nouveaux écouteurs pour le dispositif mentionné, mais la compagnie a déjà une bonne variété de produits pour les amateurs de jeux vidéo et maintenant l’un d’entre eux est en promotion sur Amazon. Plus précisément, il s’agit d’un casque audio compatible avec la PS5 et le PC, qui est une alternative aux Pulse 3D de la PlayStation 5.

Ces écouteurs de jeu sont les Sony Inzone H3 et ont généralement un prix de 100 euros sur leur site officiel, mais sur Amazon ils peuvent être trouvés pour environ 80 euros, le même prix que dans d’autres stores comme PcComponentes. Cependant, étant donné que nous vous apportons une réduction de prix et que ce dernier est généralement de 80 euros sur Amazon, il convient de souligner que vous pouvez maintenant les obtenir avec une réduction de 14% et une baisse d’environ 11 euros, ce qui n’est pas énorme, mais toute économie d’argent est toujours la bienvenue, surtout si c’est pour obtenir un dispositif comme ces casques Inzone H3, qui ont également un prix beaucoup plus élevé dans leur boutique officielle, comme nous l’avons mentionné précédemment.

Sony Inzone H3

Les Sony Inzone H3 bénéficient d’une réduction d’environ 11 euros sur Amazon

En ce qui concerne le prix, les Sony Inzone H3 sont au prix de 68,99 euros sur Amazon grâce à cette offre, qui ne durera pas longtemps, donc si vous les voulez, ne tardez pas trop à y réfléchir. Il convient également de mentionner que cette réduction est exactement la même que celle que vous pouvez trouver chez PcComponentes. En revenant à la réduction d’Amazon, où il a une note moyenne de 4,3 étoiles, n’oubliez pas que si vous êtes client d’Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de sa livraison rapide et gratuite.

Comme nous l’avons dit précédemment, il s’agit de casques de jeu avec une qualité très professionnelle pour les joueurs de la PS5 et du PC. Bien sûr, avec ces casques filaires, vous pourrez profiter du son de vos jeux préférés de la manière la plus immersive possible, améliorant ainsi l’expérience que ces titres peuvent déjà vous offrir. Pour être plus technique, nous pouvons parler du son spatial 360 pour jouer en utilisant le son surround 7.1, qui peut être optimisé à partir d’une application mobile.

La technologie avancée de ces Inzone H3 ne s’arrête pas là et il convient également de mentionner leur structure acoustique symétrique qui améliore le son avec précision. Cela indique que nous pouvons profiter de graves plus puissants et ultra-réalistes. De plus, il convient de mentionner qu’en plus d’avoir un design très professionnel, ils sont également très confortables pour jouer pendant des heures, car ils évitent la pression sur la tête grâce à leur serre-tête rembourré qui s’ajuste idéalement en répartissant le poids de manière uniforme.

Parmi leurs autres caractéristiques, nous pouvons également mentionner que leurs coussinets sont fabriqués en nylon, ce qui permet de minimiser la pression sur les oreilles, tout en offrant une isolation acoustique. Nous trouvons également un microphone unidirectionnel de haute qualité et un écouteur gauche avec les principales commandes pour gérer la lecture du son de nos jeux.

Pour conclure, rappelez-vous que les Sony Inzone H3 sont actuellement en promotion sur Amazon, où vous pouvez les obtenir à un prix de 68,99 euros et ainsi profiter de vos sessions de jeu de la meilleure façon possible.

