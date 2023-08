Le dernier lancement de Xiaomi peut transformer n’importe quel coin de ta maison et coûte moins de 10 euros

La lampe de lecture magnétique Xiaomi Mijia dispose d’une tête de 36 cm qui peut être ajustée à plusieurs angles jusqu’à 25° et d’une base avec un adhésif double face 3M qui vous permet de la placer sur n’importe quelle surface.

Voici la lampe de lecture magnétique Xiaomi Mijia, la nouvelle lampe de lecture de la société chinoise

Malgré le fait que Xiaomi soit principalement connu en tant que fabricant de smartphones Android avec une vaste gamme comprenant les marques Xiaomi, Redmi et POCO, le géant chinois se distingue également par son portefeuille vraiment étendu d’appareils domestiques tels que des robots aspirateurs, des ventilateurs, des humidificateurs comme le récent Mijia No-Mist Humidifier 3 Pro qui ressemble à une poubelle futuriste et des lampes de toutes sortes.

La société chinoise ne cesse d’élargir cette gamme avec de nouveaux produits chaque semaine et vient justement de lancer sur le marché chinois un nouveau dispositif que vous pouvez placer n’importe où dans votre maison. Il s’agit d’une lampe de lecture pratique qui coûte moins de 10 euros au taux de change.

Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp, toutes les informations

La lampe de lecture magnétique Xiaomi Mijia est une lampe de lecture qui dispose d’une tête de 36 centimètres qui peut être ajustée à plusieurs angles, jusqu’à 25°, et d’une base qui comprend un adhésif double face 3M grâce auquel vous pourrez la placer n’importe où dans la maison sans avoir besoin de percer. De plus, cette tête est fixée magnétiquement à la base, ce qui vous permet de l’enlever pour la placer sur une surface métallique ou l’utiliser comme une lampe de poche.

Cette nouvelle lampe de Xiaomi est équipée de lumières LED qui ont une luminosité maximale de 150 lumens et un indice de rendu des couleurs de Ra90 qui vous fournit une température de couleur de 4000k, ce qui vous permet de voir précisément les couleurs des objets.

De plus, la lampe de lecture magnétique Xiaomi Mijia dispose d’un interrupteur physique qui vous permet d’allumer et d’éteindre la lampe d’un simple toucher et d’ajuster ses trois niveaux de luminosité par une longue pression.

En ce qui concerne son autonomie, cette lampe de lecture de Xiaomi est équipée d’une batterie de 2 000 mAh qui promet jusqu’à 4,5 heures d’utilisation continue avec le niveau de luminosité le plus élevé activé. Cette batterie se charge via un port USB de type C situé sur le côté gauche de la lampe et un câble USB-A vers USB-C de 1,2 mètre est inclus dans la boîte pour recharger la lampe en la branchant sur une prise électrique ou sur une batterie externe.

La lampe de lecture magnétique Xiaomi Mijia sera mise en vente en Chine via la plateforme de financement participatif de la société, Youpin, le 30 août prochain au prix promotionnel de 69 yuans, soit environ 8,75 euros au taux de change.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :