Ces 3 smartphones Xiaomi ne recevront plus de mises à jour de MIUI

Le Redmi 9 est l’un des téléphones Xiaomi qui n’a plus de support

Encore une fois, Xiaomi a mis à jour sa liste de dispositifs qui ne bénéficieront plus de support de la marque, appelée « liste EOS », et qui, par conséquent, ne recevront plus de mises à jour ni de MIUI ni d’Android. Ainsi, cette fois-ci, le géant chinois a inclus dans cette liste trois des smartphones bon marché les plus populaires des marques Redmi et POCO de ces dernières années.

Il convient de rappeler que Xiaomi met généralement à jour la liste EOS plusieurs fois par an pour inclure ces smartphones qui ont atteint la fin de leur cycle de support, car ils ont une ancienneté de deux ou trois ans.

Les Redmi Note 9, Redmi 9 et POCO M2 sont maintenant sans mises à jour

Comme nous le confirmons depuis le média spécialisé XiaomiUI, la société chinoise a récemment mis à jour son site Web officiel des mises à jour de sécurité en incluant 3 nouveaux terminaux des marques Redmi et POCO dans la liste EOS (Fin du support), qui sont les suivants :

Redmi Note 9

Redmi 9

POCO M2

Quoi qu’il en soit, il est possible que Xiaomi décide de retirer l’un de ces trois modèles de cette liste, ce qu’il a déjà fait récemment avec le Redmi Note 9 Pro, bien que, pour le moment, la société chinoise ne s’est pas prononcée à ce sujet.

En principe, si vous possédez l’un de ces trois terminaux, ils continueront à fonctionner, mais ils cesseront de recevoir de nouvelles versions de MIUI, ce qui indique que MIUI 14 ne leur parviendra pas et de nouvelles mises à jour de sécurité, ce qui est plus préoccupant car vous êtes plus exposé aux attaques de cybercriminels.

Pour cette raison, nous vous recommandons de envisager l’option de remplacer votre téléphone par un nouveau qui bénéficie du support de l’entreprise ou de déverrouiller le bootloader de l’appareil et d’installer une récupération modifiée pour y mettre l’une des ROM personnalisées disponibles pour votre appareil, que vous pourrez trouver dans des forums spécialisés tels que XDA Developers ou HTC Mania.

