Bing Chat arrive sur l’écran d’accueil de votre téléphone grâce à Microsoft Launcher

Bing Chat, l’IA générative de textes créée par Microsoft dans le plus pur style ChatGPT, peut désormais être intégrée à l’écran d’accueil de nos smartphones Android grâce à Microsoft Launcher, qui nous permet d’utiliser en toute liberté cette intelligence artificielle qui générera du contenu selon nos demandes.

Bing Chat vient concurrencer ce secteur dynamique des IA génératives de contenus, qui est l’une des principales tendances de la technologie en 2023. En effet, comme le montre l’utilisateur X Xenopanther, Bing Chat est désormais complètement intégré aux menus du lanceur pour pouvoir être utilisé facilement sur les smartphones.

Bing AI has been integrated into the latest beta build of Microsoft Launcher along side a new Bing Search widget pic.twitter.com/k1c60rbN0c

— Xeno (@XenoPanther) 24 août 2023