Pour moins de 35 euros, tu peux acheter le haut-parleur intelligent le mieux préparé pour ta future maison

Le contrôle des autres appareils de votre maison sera désormais beaucoup plus simple.

L’Echo Dot de cinquième génération fait fureur parmi les utilisateurs, et ce n’est pas pour rien.

Si vous avez déjà un haut-parleur Echo à la maison et que vous souhaitez en ajouter un autre à votre collection, c’est le moment. Aujourd’hui, vous pouvez acheter l’Echo Dot de 5ème génération pour seulement 64,99 34,99 euros sur Amazon, au même prix que chez MediaMarkt. C’est une occasion unique de l’obtenir à un prix assez bas, comparé à celui atteint lors de dates aussi importantes que le dernier Prime Day.

Mais si vous n’avez aucun haut-parleur intelligent, je dois vous dire que celui-ci est l’un des modèles les mieux finis et avec toutes les fonctionnalités que vous souhaiteriez d’un haut-parleur de ce type. Ses différences avec la 4ème génération sont minimes, à l’exception des capteurs de température et de l’accéléromètre intégrés, le reste est identique, avec un son fantastique et une réponse immédiate d’Alexa.

Obtenez l’Echo Dot 5 à un prix scandaleux

J’ai 5 unités de l’Echo Dot de 4ème génération chez moi et je les utilise pratiquement tous les jours. Pour écouter de la musique le matin, pendant que je cuisine ou pendant que je travaille, ce sont mes compagnons quotidiens. Je les utilise également pour écouter de la musique dans toute la maison avec leur fonction multi-pièces. Vous pouvez également configurer une paire d’Echo Dot comme système home cinéma pour un son fantastique.

Malgré sa petite taille, moins de 10 cm de diamètre, l’Echo Dot 5 est un haut-parleur qui produit un volume très élevé et sans distorsion. Dans une pièce d’environ 45 mètres carrés, j’ai placé 3 haut-parleurs et je ne les mets généralement pas à plus de 3-4 sur 10 niveaux pour écouter de la musique.

Le dernier modèle intègre les deux capteurs mentionnés pour deux raisons : le capteur de température nous permet de connaître la température actuelle de la pièce où nous avons le haut-parleur et nous pouvons le voir depuis le téléphone portable même en étant loin de chez nous ; et l’accéléromètre nous permet d’éteindre l’alarme chaque matin en lui donnant simplement une petite tape à l’Echo Dot 5.

Un haut-parleur Echo n’est pas seulement valide et utile pour écouter la musique de vos services de musique tels que Music Unlimited, Apple Music ou Spotify, mais aussi pour d’autres choses. Vous pourrez contrôler les autres appareils intelligents que vous avez déjà ajoutés à l’application Amazon Alexa en utilisant simplement votre voix. Et de la même manière, vous pouvez utiliser votre Echo Dot comme guide pour suivre une recette.

Saviez-vous que l’Echo Dot ne lit pas seulement de la musique sur Internet ? C’est vrai, vous pouvez utiliser l’Echo Dot comme enceinte Bluetooth si vous le préférez. C’est très simple, il vous suffit de le configurer dans ce mode depuis l’application Amazon Alexa, et vous pourrez le détecter depuis votre smartphone et ainsi écouter des vidéos YouTube ou des films avec votre haut-parleur.

Pour moins de 30 euros, c’est un achat très judicieux en ce moment. Profitez du prix avantageux, nous ne savons pas combien de temps cela peut durer, je vous conseille de vous dépêcher.

