Xbox souhaite que les jeux triple A soient lancés sur mobiles, même qu’ils soient développés pour ces dispositifs

Phil Spencer, directeur de Xbox, parle de la pertinence du marché des jeux mobiles et de la nécessité de disposer de jeux triple A pour cela.

Xbox veut que les jeux triple A arrivent également sur mobiles

Nous venons d’une semaine où s’est tenue la Gamescom 2023, l’un des salons de jeux vidéo les plus importants au monde et le plus important en Europe. En plus d’un événement d’ouverture avec plusieurs annonces, de nombreux chanceux ont pu assister à la célébration qui a eu lieu en Allemagne et ont pu profiter de la présence de grandes entreprises comme c’est le cas de Xbox.

Profitant du salon européen, Eurogamer a entrevu Phil Spencer, directeur de Xbox, qui a profité de l’occasion pour clarifier que l’avenir de la marque verte de Microsoft ne se limite pas aux consoles et aux PC, mais qu’ils veulent aussi s’investir fortement dans le marché des jeux mobiles et considèrent que l’arrivée d’un grand jeu serait idéale pour pouvoir créer des titres triple A pour ces dispositifs ainsi que pour les utilisateurs habituels.

Phil Spencer veut que les grands jeux arrivent sur mobiles

Aujourd’hui, il n’est pratiquement plus un secret que le secteur des jeux mobiles génère beaucoup plus de revenus que les ordinateurs et les consoles, il n’est donc pas surprenant que Xbox et d’autres grandes entreprises veuillent y investir. Dans le cas de Xbox, dans quelques mois, dans le meilleur des cas, la marque verte pourra compter sur Activision Blizzard en tant que membre de Xbox Game Studios, ce qui sera un grand pas pour Microsoft afin d’avoir une présence plus marquée sur les smartphones, aussi bien sur Android que sur iOS.

Autrement dit, Activision Blizzard possède dans l’entreprise King, connu pour être les créateurs du célèbre et réussi Candy Crush, ce qui est une raison de poids pour que Phil Spencer affirme que les jeux mobiles devraient s’étendre aux grands projets et aux « incroyables jeux narratifs tels que Starfield, God of War ou Spider-Man« . Sans aucun doute, ce serait un grand pas pour un marché plus limité en termes d’expériences offertes aux joueurs habitués aux aventures proposées par les jeux mentionnés ou d’autres que l’on peut trouver sur les consoles et les ordinateurs.

En réalité, le directeur lui-même de Xbox a déclaré que les consoles et les ordinateurs sont des plates-formes « plates », en termes de nombre d’utilisateurs et de possibilités offertes, tandis que les téléphones mobiles ont une multitude de jeux gratuits et payants et arrivent constamment. De plus, il a également exprimé son souhait que, même si un utilisateur n’a qu’un téléphone portable comme plate-forme de jeu, cela ne devrait pas être une « barrière pour les jeux auxquels vous pouvez jouer ».

Ainsi, cela ouvrait la voie à affirmer que les grands lancements de jeux triple A devraient également sortir sur mobiles, en plus des consoles et des PC, faisant référence à une sorte de « développement interconnecté« . De plus, Spencer a tenu à préciser que cet investissement dans le marché des jeux mobiles n’indiquerait pas mettre de côté ce que nous connaissons déjà de l’écosystème Xbox. « Nous investissons dans le matériel. Vous continuerez à voir du matériel provenant de Xbox », a-t-il déclaré. Nous verrons avec le temps si nous finissons par voir des titres importants arriver sur PC, consoles et mobiles, quelque chose que seul le temps pourra nous révéler.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :