Les 9 meilleures nouveautés qui sont arrivées sur WhatsApp ces derniers jours

WhatsApp continue de travailler intensivement pour améliorer les services et les fonctionnalités de l’application. Le mois dernier, nous avons déjà été témoins de plusieurs ajouts très intéressants, mais WhatsApp ne s’est pas arrêté là. C’est pourquoi, ces derniers jours et semaines, nous avons pu profiter de 9 améliorations qui marquent la voie de l’application à court terme.

Nouveautés en cours dans la version bêta de WhatsApp

Les dernières nouveautés que nous pouvons trouver sur WhatsApp, comme présenté par wabetainfo, font actuellement partie en grande majorité des mises à jour bêta, elles ne sont donc pas encore disponibles pour le grand public. Cependant, la plupart de ces tests finissent par aboutir à des versions définitives de WhatsApp. En effet, la plateforme de messagerie de Meta, en plus de s’inspirer souvent de Telegram, cherche également ses propres solutions pour de nombreuses mises à jour.

Vidéos instantanées et partage d’écran sur iOS

La fonction de vidéos instantanées était déjà arrivée sur Android auparavant, mais une nouvelle option est également ajoutée lors des appels vidéo, permettant à l’utilisateur de partager l’écran de son téléphone. Le reste des fonctionnalités est encore en version bêta, mais cette fonction est déjà complètement intégrée dans WhatsApp iOS.

Résolution du bug du widget

Si vous utilisez le widget de messages de Whatsapp pour voir ce qu’on vous écrit sans ouvrir l’application, vous avez souvent rencontré le bug selon lequel, lorsque de nombreux messages s’accumulent, le widget échoue et les messages disparaissent, nous obligeant à ouvrir l’application. Eh bien, un travail est déjà en cours à ce sujet, et dans la version bêta 2.23.18.11 d’Android, ce widget fonctionne sans erreur.

Formats de texte pour WhatsApp Web

Vous ne pouvez pas encore essayer cette fonction, mais dès qu’elle sera implémentée, que ce soit en version bêta ou officielle, les utilisateurs pourront compter sur de nouveaux systèmes offrant plus de formats de texte, en plus des classiques gras, italique et barré, ce qui donnera plus de variété aux textes que nous pouvons envoyer via WhatsApp, surtout dans le milieu professionnel.

Images en résolution complète

Faites attention, car nous ne parlons pas des envois de contenus HD récemment lancés. La version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.18.12 offre la possibilité d’envoyer des contenus dans leur taille maximale. Le HD compresse également les contenus, il ne s’agit donc pas de la résolution réelle des photos ou vidéos que nous envoyons, bien que leur qualité soit meilleure.

l’historique précédent dans les groupes

Cette fonction, déjà présente dans Telegram, permettra aux utilisateurs de visualiser les messages d’un groupe avant leur entrée, comme on peut le voir dans la version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.18.5 où cette fonctionnalité est présente. Ainsi, un utilisateur qui vient d’entrer dans un groupe peut visualiser d’anciens messages si les administrateurs le permettent.

Redesign pour les photos et vidéos qui disparaissent

Cela, qui apparaît dans la version bêta 2.23.18.3 de WhatsApp pour Android, implique que le système d’envoi de contenus qui ne peuvent être vus qu’une fois, aura des changements dans la méthode d’envoi de photos et vidéos avec autodestruction.

Nouveaux messages d’outil

Ces brefs textes qui apparaissent lorsque nous utilisons un outil changeront également. La version bêta de WhatsApp pour Android 2.18.13.7 et pour iOS 23.17.1.76 dispose de nouveaux « tooltips » dans les boutons audio et vidéo instantané.

Réponses aux statuts avec des avatars

Comme le reflète la bêta 3.23.18.9 de WhatsApp pour Android, l’inclusion de réponses instantanées aux statuts de WhatsApp utilisant des avatars avec différents états d’esprit est également en cours de test.

Nouvelle interface des paramètres

Enfin, mais non des moindres, la bêta de WhatsApp pour Android 2.23.18.7 dispose d’une nouvelle interface pour le menu des paramètres, qui devrait arriver très prochainement pour ajouter un nouvel onglet dans les paramètres de profil.

