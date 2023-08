Les alarmes retentissent avec le « revenu universel » de Sam Altman: démission d’un travailleur et ses déclarations effraient

Un ancien employé a lancé un message assez négatif envers la plateforme que le créateur d’Open AI essaie d’imaginer.

Tout ce qui brille n’est pas de l’or dans le plan de Sam Altman pour créer un revenu universel

Sam Altman, le PDG d’OpenAI a créé une application qui vous donne de l’argent simplement en vous inscrivant. Après le succès de ChatGPT-4, le créateur de la plateforme a d’autres projets comme nous rendre immortels ou, dans ce cas, créer un revenu de base universel qui apporterait l’une des grandes révolutions de l’époque moderne.

Cependant, il semble que tout ce qui brille n’est pas de l’or. Au contraire, il semble que l’opacité des processus et la manière étrange dont ce plan a été exécuté suscitent de sérieux doutes dans le monde entier. Plus de dix pays l’ont interdit et maintenant un travailleur encourage les personnes à ne pas utiliser cette plateforme en raison du manque de clarté qu’elle offre.

La vidéo de la condamnation

Récemment, un ancien développeur de WorldCoin, la cryptomonnaie que Sam Altman veut utiliser pour créer un prétendu revenu universel, a fait sonner l’alarme par ses déclarations. Il s’agit de Nadir Hajarabi, un développeur très jeune mais engagé, qui a décidé de quitter WorldCoin lorsque ce qu’il a vu ne lui a pas du tout plu. Quelque chose qu’il a voulu montrer à tous à travers une vidéo sur YouTube.

Comme l’expliquait l’ancien employé, il a finalement décidé de quitter l’entreprise, bien qu’il avait des réserves quant à l’organisation du plan dès le départ :

Pour être totalement transparent, c’est la cerise sur le gâteau horrible, j’ai beaucoup de réserves concernant l’organisation. J’ai commencé à voir de nombreux drapeaux rouges dès le premier jour, mais j’ai décidé de continuer parce que j’aime donner le bénéfice du doute aux personnes.

De plus, dans la vidéo, il a expliqué qu’il en a des preuves et qu’il est en contact avec diverses organisations et pays du monde pour fournir des preuves sur le danger que représente WorldCoin. Une claire démonstration de la valeur qu’a eue Hajarabi pour faire face à un plan aussi ambitieux que celui-ci et à sa responsabilité au sein de celui-ci.

En général, voici les points faibles de cela :

Nadir Hajarabi était un employé de WorldCoin qui a travaillé sur le développement du token ou de la cryptomonnaie.

Cependant, il a décidé de se désengager de la plateforme lorsque le token est sorti.

En grande partie parce qu’il considère que c’est un plan très bon mais que son exécution est totalement remise en question, entre autres parce qu’ il est mal fait .

. Cependant, il est également très préoccupé par le fait qu’Altman ait été si opaque lorsqu’il a expliqué ce qu’il va faire des données des personnes .

. Nadir a demandé à tous ceux qui regardent sa vidéo de bien lire avant de tout signer.

En tout cas, WorldCoin a été interdit dans 10 pays, en grande partie en raison du manque de clarté dans l’explication des choses. Le manque de transparence est l’un des grands ressorts de l’initiative, qui semble très bien intentionnée sur le papier, mais qui, en étant si opaque, obscurcit la possible bonne intention qui se cache derrière. Dans tous les cas, cet avertissement devrait attirer l’attention de tous ceux qui souhaitent utiliser la cryptomonnaie de Sam Altman.

