Le nouveau routeur de Xiaomi : vraiment bon marché et vous pouvez connecter jusqu’à 128 appareils via le WIFI 6

Qu’est-ce qu’un routeur? Eh bien, depuis que Internet s’est démocratisé, standardisé et ultérieurement colonisé nos vies et la société humaine tout entière, le routeur est l’une des portes (et des couloirs) qui relie l’utilisateur final au monde en ligne. Il s’agit d’un dispositif qui permet d’interconnecter des réseaux avec différents préfixes dans leur adresse IP. Sa fonction est d’établir la meilleure route pour chaque paquet de données afin d’atteindre le réseau et l’appareil de destination.

Depuis plus de 20 ans, le routeur est cette petite boîte qui se trouve à côté du téléphone, maintenant à côté de la télévision, qui nous offre l’accès à Internet à la maison (et au bureau, et même au milieu des champs pour alimenter des caméras de sécurité). Nous connectons notre téléphone portable, notre tablette, notre ordinateur portable, notre console, notre télévision, etc., au routeur, que ce soit par câble ou par WiFi. Et bien sûr, Xiaomi propose sa propre gamme de routeurs pour desservir tout son écosystème.

Xiaomi Routeur AX3000T

Les routeurs Xiaomi sont bons, efficaces et, conformément à la politique de l’entreprise, à des prix très abordables. Comme celui qui a été présenté le week-end dernier, le Xiaomi Routeur AX3000T, qui promet de bonnes performances grâce à sa compatibilité avec la nouvelle génération Wi-Fi 6, offrant des vitesses sans fil extrêmement élevées allant jusqu’à 3000 gigabits. En réalité, en exploitant les fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz, les vitesses peuvent atteindre jusqu’à 2976 Mbps.

Le routeur AX3000T est livré avec une configuration d’antenne « 2+1 » de 5 GHz avec la technologie Xtra Range, un design qui améliore l’intensité du signal, similaire à avoir une antenne supplémentaire. Cela aide à réduire les problèmes tels que la faiblesse des signaux 5G à travers les murs – le signal s’affaiblit surtout lorsqu’il doit contourner les coins – et élimine les zones mortes à l’intérieur des maisons.

Le routeur AX3000T est équipé de la plateforme MediaTek Filogic 820, avec un processeur A53 double cœur à 1,3 GHz pour des performances fluides, une utilisation réduite du processeur et une connectivité stable pour jusqu’à 128 appareils, ce qui le rend adapté aux foyers très technologiques. De plus, le routeur dispose de 256 Mo de RAM pour améliorer ses performances globales.

Wi-Fi 6 et des vitesses énormes pour jusqu’à 128 appareils connectés

Le routeur AX3000T dispose de quatre ports Ethernet Gigabit complet prenant en charge l’agrégation de ports WAN et LAN doubles. Ceci est utile pour les foyers avec plusieurs connexions à large bande. Lorsqu’il est combiné avec un NAS prenant en charge l’Ethernet double Gigabit, les utilisateurs peuvent créer une unité de nuage privé à haute vitesse de 2 gigabits. Le routeur offre également la fonction de réseau Mesh mixte pour les routeurs Xiaomi/Redmi WiFi 6, qui peut gérer jusqu’à 10 appareils intelligents, garantissant une transition fluide et en millisecondes entre les appareils.

De plus, l’AX3000T dispose de mesures de sécurité intégrées, telles que l’interception automatique des accès non autorisés à Internet et les restrictions d’accès aux applications et aux sites web. La connexion NFC rapide, la télévision par réseau IPTV et l’accélération des jeux multiplateformes font également partie de ses offres clés.

Selon l’annonce officielle de Xiaomi sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter, les précommandes pour l’AX3000T ont déjà commencé et il est disponible sur des plateformes telles que Xiaomi Mall, Xiaomi Youpin, JD.com, Tmall et Pinduoduo. Comme toujours, la question est de savoir si cet appareil arrivera en Occident, car son prix est excellent par rapport à tout ce qu’il offre : 249 yuans, soit 31 euros, bien qu’en période de réservation il soit à 189, 23 euros.

Via | Gizmochina

