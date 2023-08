Cette invention révolutionnaire transforme votre vélo en électrique en seulement quelques minutes

La simplicité d’utilisation et d’installation est la clé de ce vélo électrique.

En moins de trois minutes, vous aurez votre vélo électrique prêt | Image : E-Switchy Bikes

L’avenir semble prometteur pour la mobilité urbaine. Nous avons des vélos futuristes de plus en plus compétitifs en termes de prix, tandis que les motos électriques sont également en train de se faire une place très importante sur le marché. Les vélos électriques ajoutent des caractéristiques décisives au fil des années, ce qui améliore la situation et les positionne comme une technologie avant-gardiste prête à changer le paradigme de notre manière de nous déplacer dans nos villes.

Avec cela à l’esprit et compte tenu de l’importance croissante des vélos électriques, une entreprise américaine a développé un concept révolutionnaire qui permet de profiter d’un vélo électrique en utilisant tout simplement un vélo conventionnel.

E-Switchy, le dispositif qui va changer votre vélo pour toujours

Si vous habitez une ville avec beaucoup de pentes ou si vous êtes tout simplement fatigué de pédaler trop, mais que vous n’avez pas non plus les moyens d’acheter un bon vélo électrique, ou si vous avez déjà fait un gros investissement dans votre vélo et que vous ne souhaitez pas le remplacer, vous pouvez transformer votre vélo en vélo électrique de manière incroyablement simple : avec E-Switchy Bikes, trois kits différents conçus pour une installation extrêmement facile sur 99% des vélos et tricycles du marché. Il y a très peu de modèles de vélos qui n’acceptent pas cette technologie, et il est fort probable que le vôtre soit parfaitement adapté.

Ainsi, avec chaque kit, vous pouvez transformer votre vélo traditionnel en un vélo électrique. Chaque dispositif a ses propres fonctions, certaines étant plus efficaces ou puissantes que d’autres. Cependant, la plupart d’entre eux ont des caractéristiques communes, notamment les réglages de l’accélération et l’assistance au pédalage indispensable de tout vélo électrique.

Il existe trois configurations, comme nous l’avons déjà mentionné :

La Switch One , la plus basique de toutes. Elle s’intègre dans la roue avant et il suffit de remplacer la roue d’origine par celle de l’entreprise. Elle a une autonomie de 88 kilomètres et atteint une vitesse de 45 km/h grâce à son moteur de 250W. En France, les frais d’expédition s’élèveraient à 660 euros.

, la plus basique de toutes. Elle s’intègre dans la roue avant et il suffit de remplacer la roue d’origine par celle de l’entreprise. Elle a une autonomie de 88 kilomètres et atteint une vitesse de 45 km/h grâce à son moteur de 250W. En France, les frais d’expédition s’élèveraient à 660 euros. La Switch Two se distingue par le fait que la batterie peut être retirée , ce qui vous permet de la monter chez vous et de la recharger facilement. En ce qui concerne le prix, il est pratiquement identique en ajoutant les frais d’expédition : 659 euros .

se distingue par le fait que , ce qui vous permet de la monter chez vous et de la recharger facilement. En ce qui concerne le prix, il est pratiquement identique en ajoutant les frais d’expédition : . La Switch Three est presque futuriste. Elle a une autonomie de 120 kilomètres. Elle se place sous la selle du vélo dans une housse protectrice et le moteur se trouve dans la roue avant. Elle atteint une vitesse de 45 km/h et est conçue pour les grandes montées car elle dispose d’un système d’assistance à la pédalée intelligent. Avec les frais d’expédition, elle coûterait environ 680 euros.

Les différences de prix ne sont pas très élevées actuellement, mais il faut prendre en compte que la majeure partie de ce prix correspond aux frais d’expédition vers notre pays et qu’il faudrait probablement ajouter des droits de douane lorsque le colis est arrêté en douane, ce qui ferait grimper le prix jusqu’à 21%. Quoi qu’il en soit, il est probable que cela change avec le temps et que E-Switchy ouvre une succursale en Europe ou qu’une autre entreprise du Vieux Continent imite sa technologie.

