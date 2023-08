Nouveau vivo v29e, un smartphone de gamme moyenne avec écran courbé et un design changeant de couleur

vivo vient de présenter un nouveau smartphone pour la gamme moyenne avec un design soigné et des spécifications compétentes qui, en plus, ne videront pas vos poches.

Partie arrière du vivo V29e.

Il se peut que vivo ne soit pas une marque particulièrement connue en France, mais nous vous assurons que ses terminaux valent largement le coup. Non seulement ils ont une excellente rapport qualité-prix, mais en plus ils disposent de certains des meilleurs composants que l’on peut voir sur un smartphone. Il suffit de jeter un coup d’œil à notre recommandation sur les meilleurs téléphones portables vivo que l’on peut acheter en 2023 pour s’en rendre compte.

Conformément à ce qui a été publié dans FoneArena, la marque chinoise a préparé un nouveau terminal destiné à la gamme moyenne avec un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces qui, du moins sur le papier, a l’air plutôt bien pour le prix approprié. Nous parlons du vivo V29e, qui par ailleurs cache quelques surprises sous le capot.

vivo V29e : toutes les informations

vivo V29e Caractéristiques Dimensions 164,42 x 74,92 x 7,57 mm Poids 180,5 grammes Écran AMOLED Full HD+ de 6,78 pouces Résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Luminosité maximale de 1300 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 695 avec GPU Adreno 619L RAM 8 Go LPDDR4X et 8 Go de RAM virtuelle Système d’exploitation Android 13 avec Funtouch OS 13 en cours d’exécution Stockage 128 Go / 256 Go de mémoire UFS 2.2, extensible via une carte microSD Caméras 64 MP f/1,79, OIS (arrière principal) 8 MP ultra grand-angle f/2,2 (arrière secondaire) 50 MP AF, f/2,45 (avant) Batterie 5 000 mAh avec charge rapide de 44W Autres Flash LED Pas de prise jack Bluetooth 5.1 GPS/GLONASS USB-C Prix de sortie Entre environ 302 et 324 euros au taux de change

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un milieu de gamme classique qui, selon les photos publiées par le fabricant avec les informations sur le terminal, présente un design très soigné et raffiné. De plus, la variante rouge de ce téléphone changera de couleur pour devenir noir à la lumière du soleil.

L’écran, comme nous l’avons déjà mentionné, est un AMOLED avec une résolution FHD+ et courbé sur les bords, ce qui, associé à un design soigné, lui donne un aspect loin du milieu de gamme. Lorsque l’on regarde ses spécifications (en particulier le processeur), on se rend compte dans quel secteur il évolue, mais visuellement personne ne le dirait. Compte tenu des dernières offres de Qualcomm pour le milieu de gamme, nous comprenons que le Snapdragon 695 a été choisi comme moyen de réduire le prix final du téléphone.

Le prix est assez raisonnable pour le marché d’aujourd’hui, il a une batterie plus que suffisante pour vous fournir des heures d’écran et d’autonomie, et il a l’air très prometteur sur le papier, donc si vous recherchez un téléphone portable de gamme moyenne qui ne vide pas votre portefeuille en une fois, c’est peut-être une bonne option.

Le téléphone sera disponible sur le site web de vivo à partir du 7 septembre prochain, avec un prix de départ avoisinant les 300 euros pour le modèle avec un stockage de 128 Go. Celui de 256 Go aura un prix légèrement supérieur à 320 euros.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :