Aujourd’hui seulement, tu peux télécharger l’un des meilleurs jeux RPG de Google Play gratuitement

Shadow Slayer: Ninja Warrior est gratuit pour une durée limitée, profitez-en!

Vous pouvez obtenir Shadow Slayer: Ninja Warrior sans payer un centime, mais seulement pendant quelques heures!

Si vous naviguez habituellement sur le Google Play Store à la recherche de jeux payants gratuits pour une durée limitée et que vous aimez les jeux de rôle, aujourd’hui est votre jour de chance car nous allons vous expliquer comment vous pouvez obtenir l’un des meilleurs jeux de rôle pour Android totalement gratuitement, bien que, comme d’habitude, cette offre fantastique ne durera que quelques heures.

Nous parlons de Shadow Slayer: Ninja Warrior, un jeu qui compte déjà plus de 100 000 téléchargements et qui a l’une des notes les plus élevées sur le Play Store, 4,9 sur 5, sur la base de plus de 2 000 avis d’utilisateurs.

Téléchargez gratuitement Shadow Slayer: Ninja Warrior pendant quelques heures

Shadow Slayer: Ninja Warrior est un jeu de rôle d’action massivement hack’n slash qui se déroule à Foliga, un monde qui était autrefois heureux et paisible, mais qui est devenu sombre en raison d’une invasion des chefs des morts-vivants, qui se rassemblent maintenant partout.

Par conséquent, votre mission dans ce jeu sera de créer une équipe de héros, en choisissant parmi une grande variété de personnages qui ont leurs propres compétences, gameplay et ressources, pour explorer les donjons de Foliga et vaincre une multitude de monstres et de chefs différents, chacun étant plus puissant que le précédent.

De plus, dans les donjons de Shadow Slayer: Ninja Warrior se cachent des coffres précieux qui peuvent vous aider à améliorer votre armée, mais vous devrez être très attentif si vous voulez les obtenir.

Normalement, Shadow Slayer: Ninja Warrior coûte 4,59 euros, mais seulement aujourd’hui, il peut être à vous totalement gratuitement. Ce jeu est compatible avec tous les appareils sous Android 6.0 et les versions ultérieures, il propose des achats in-app allant de 0,89 euros à 89,99 euros et étant un jeu hors ligne, vous pourrez en profiter n’importe où et dans n’importe quelle situation, car vous n’aurez pas besoin d’une connexion Internet pour y jouer.

Google Play Store | Shadow Slayer: Ninja Warrior (Gratuit 4,59 euros)

