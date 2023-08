Les Tortues Ninja : Chaos mutant. Voici la date et la plateforme de streaming sur laquelle elle sera disponible

Avec un style d’animation très original, ce film cherche à se différencier du reste et y parvient.

Le nouveau film des Tortues Ninja promet d’être incroyable

Les Tortues Ninja font partie intégrante de la culture populaire aujourd’hui. Leur humour naturel et leur développement tant dans les séries animées que dans les bandes dessinées ont toujours été très amusants. Elles étaient assez rebelles, ce qui les éloignait de l’ambiance bienveillante que maintenaient les autres figures de super-héros et rendait leur expérience dans les différents formats où elles apparaissaient assez remarquable et amusante pour tous. Au fil des ans, leur succès s’est estompé, mais ce nouveau film Ninja Turtles: Caos mutante est arrivé pour être une révolution très remarquable dans le genre et dans le propre système interne des célèbres tortues des égouts new-yorkais. Voyons quand il arrivera en streaming au cas où vous en voudriez plus dans la salle de cinéma.

Ninja Turtles: Caos mutante. Réception et critique

Les Tortues Ninja ont vécu pendant des années dans l’oubli, mais maintenant en tant qu’adolescentes, elles cherchent à être acceptées en accomplissant des actes héroïques qui leur permettront de jouir d’une bonne opinion publique. Pour cela, elles affronteront un syndicat du crime rempli de mutants qui voudront les éliminer.

Avec un budget d’environ 70 millions de dollars, le film produit par Seth Rogen reste loin de ce qui est généralement dépensé dans les grands films d’animation, selon Collider. Pour le moment, même si la sortie n’a pas été mondiale, mais a été lancée dans les cinémas à des dates très diverses, elle a réussi à récolter plus de 130 millions de dollars, selon Box Office Mojo.

Les critiques du film sont pour le moment très bonnes. Il bénéficie d’une approbation de 97% de la critique professionnelle et de 90% du public selon Rotten Tomatoes. Cela parle très bien du film qui a pris un virage inattendu par rapport à ce à quoi nous sommes habitués dans le cinéma d’animation, en optant pour une esthétique plus adulte et quelque peu désagréable à regarder à certains moments, car une laideur attire beaucoup l’attention.

Ainsi, bien que l’animation suive la lignée des derniers films Spider-man, elle a sa propre essence qui se démarque du côté précieux pour aspirer à quelque chose de très différent.

Où voir Ninja Turtles: Caos mutante

La vérité est qu’on ne sait pas clairement quand nous pourrons voir ce film en streaming ni où. En principe, le film a été produit par Paramount, ce qui indique qu’il serait très probable de le voir dans le catalogue de SkyShowtime, qui a été la plateforme de sortie des films appartenant également à ce studio. Cependant, il ne serait pas non plus étrange de le voir sur d’autres plateformes de streaming telles que le catalogue d’HBO Max.

En tout cas, même s’il semble clair qu’il arrivera dans notre pays sur SkyShowtime, ce n’est pas quelque chose qui peut être assuré avec certitude. C’est pourquoi il serait bon de maintenir une certaine attente et attention pour voir si dans quelques mois, nous le voyons arriver sur l’une des plateformes disponibles dans notre pays.

Date de sortie en streaming de Ninja Turtles: Caos Mutante

On ne sait pas non plus quand nous pourrons voir en streaming le nouveau film des Tortues Ninja, ce qui est clair, c’est que le film arrivera probablement avant la fin de l’année. Après tout, le film est sorti aux États-Unis au début du mois, il ne serait donc pas étrange que sa fenêtre de sortie soit utilisée comme cadre pour son arrivée en streaming dans le reste du monde. Nous verrons bien, et bien sûr, nous mettrons à jour ce post lorsque nous saurons sans spéculer quand et où Ninja Turtles: Caos Mutante arrivera.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :