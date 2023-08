Amazon baisse le prix de l’iPhone 14, il est à vous pour 150 euros de moins

L’iPhone 14, le dernier smartphone d’Apple, pourrait être le vôtre avec une grande réduction.

Amazon propose l’iPhone 14 d’Apple avec une grosse réduction

Les iPhone 15 sont à venir, mais si vous cherchiez un nouvel iPhone, vous avez la possibilité de vous procurer un iPhone 14 à un bon prix grâce à cette offre d’Amazon qui le propose à seulement 869 euros. C’est rarement été aussi bon marché et il bénéficie d’une importante réduction par rapport aux 1011 euros auxquels Apple le vend dans son store officiel.

Un iPhone 14 totalement neuf et avec 128 Go de stockage qui pourrait être le vôtre pour beaucoup moins cher. Un smartphone qui est l’un des meilleurs modèles d’iPhone que vous pouvez acheter en 2023, grâce à son design et à ses grandes caractéristiques que nous vous présentons ci-dessous.

Pourquoi l’iPhone 14 est un bon achat

Malgré l’arrivée de l’iPhone 15, l’iPhone 14 est un modèle de dernière génération parfait pour tous les types d’utilisateurs. Avec un design élégant, attrayant et compact, il est très pratique à utiliser dans n’importe quelle main grâce à sa taille, son poids de 170 grammes et son écran de 6,1 pouces.

Cet iPhone 14 dispose d’un grand écran Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 2 532 x 1 170 pixels, 460 ppp. Cela indique que vous pourrez profiter de tous les types de contenu que vous consommez, que ce soit pour consulter vos réseaux sociaux, regarder les vidéos YouTube de vos créateurs préférés ou vos photos.

Des photos qui seront superbes grâce à son excellent système photographique avec un double appareil photo arrière (12+12 Mp). L’appareil photo avant ne laisse également rien à désirer car il compte également 12 Mp et une fonction pour des selfies parfaits. Le logiciel et le matériel de cet iPhone assurent d’excellents résultats.

D’autre part, l’iPhone 14 est puissant grâce à la puce A15 Bionic. Un processeur qui rendra tout rapide et vous permettra également de profiter de l’iPhone pendant 4 à 5 ans de plus grâce aux mises à jour logicielles telles que iOS 17.

D’autres caractéristiques de cet iPhone 14 comprennent la Double SIM, Face ID, une résistance à l’eau IP68 pendant 30 minutes à 6 mètres, MagSafe ou Ceramic Shield. Il est également disponible en Midnight, Blanc Étoile, Rouge, Violet, Jaune et Bleu, presque toutes les couleurs bénéficient de l’offre.

En conclusion, si vous cherchiez un nouvel iPhone, c’est votre chance d’acheter l’iPhone 14 avec 128 Go de stockage pour seulement 869 euros, soit une réduction de 150 euros par rapport à son prix officiel. Un excellent iPhone qui pourrait être le vôtre pour beaucoup moins cher.

