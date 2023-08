Il n’y aura pas de coques en cuir pour les iPhone 15 : voici leurs remplaçantes

Apple pourrait lancer de nouvelles coques pour remplacer celles en cuir avec un toucher différent.

Les premières images des « nouvelles coques en cuir » des iPhone 15 ont été divulguées.

Il ne reste plus longtemps avant la présentation des iPhone 15 et iPhone 15 Pro et nous connaissons déjà presque tout sur ces appareils. Même sur leurs accessoires tels que les nouveaux câbles tressés de différentes couleurs assorties ou le fait qu’ils n’auront pas de coques en cuir. Ces coques seraient remplacées par d’autres en un autre matériau et nous avons maintenant les premières images qui montrent à quoi elles pourraient ressembler.

Une alternative au cuir avec une nouvelle texture

Il y a quelques jours, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles les iPhone 15 n’auraient pas de coques en cuir. En même temps, il a été spéculé sur la possibilité de lancer, en plus des coques en silicone, de nouvelles coques qui simuleraient le toucher des coques en cuir sans en être réellement. Cependant, une nouvelle rumeur sous forme d’images viendrait confirmer que la rumeur est vraie, mais avec des changements : le toucher et la texture seraient différents de ceux des véritables coques en cuir officielles.

Le célèbre fuiteur Majin Bu a publié une série de photographies sur son compte personnel X (anciennement connu sous le nom de Twitter), où il nous montre une copie du nouveau type de coques qu’Apple lancerait pour les iPhone 15 et 15 Pro en remplacement des coques en cuir. Comme vous pouvez le voir, le nouveau matériau ressemble à une sorte de microfibre. En d’autres termes, il est très similaire au matériau à l’intérieur des mêmes coques.

The new iPhone 15 simil leather case should have a different texture pic.twitter.com/7nA6HHVcl1 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) 27 août 2023

Ces images partagées confirmeraient non seulement la grande nouveauté des coques, mais également l’un des grands changements que nous verrions sur les iPhone 15 Pro : le nouveau bouton d’action dont nous connaissons déjà toutes les fonctions possibles.

Il reste à savoir à quel prix Apple vendra ces supposées nouvelles coques, mais connaissant l’entreprise et étant donné qu’il s’agit de remplacements des coques en cuir, il est très probable qu’elle les vende au même prix. Il reste très peu de temps pour en avoir le cœur net, on s’attend à ce que cette semaine soit annoncé officiellement l’événement de présentation des iPhone 15, qui devrait avoir lieu le mardi 12 septembre.



