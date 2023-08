L’une des plus grandes bêtes Xiaomi bénéficie d’une réduction de 220 euros

Avec le smartphone chinois, vous ne manquerez de rien, c’est toujours l’un des meilleurs du catalogue de Xiaomi.

Les caméras du Xiaomi 12T 5G.

Le Xiaomi 12T 5G vient d’atteindre son prix minimum sur Amazon, vous pouvez obtenir sa version la plus complète avec 220 euros de réduction. Nous parlons du modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec le smartphone chinois vous ne manquerez de rien. Et ce n’est pas tout, les utilisateurs d’Amazon Prime n’auront pas à payer un seul euro pour l’expédition.

Si vous l’aviez acheté le premier jour, vous auriez dépensé 649,99 euros. Aujourd’hui, plusieurs mois plus tard, il vaut toujours le coup et son prix est tout simplement génial. Peu importe le type d’utilisateur que vous êtes, quoi que vous cherchiez, vous le trouverez dans ce Xiaomi 12T. Nous vous en donnons toutes les caractéristiques.

Une bête qui peut tout faire

Le front de notre protagoniste est habité par un écran de qualité, avec la technologie AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui le rend extrêmement fluide. On ne peut rien lui reprocher, pour ce prix c’est l’un des meilleurs qu’on puisse trouver.

MediaTek Dimensity 8100 Max

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 120W

NFC et 5G

Aussi sa performance, qui est excellente grâce au MediaTek Dimensity 8100 Max. Le processeur chinois vous donnera toute l’énergie dont vous avez besoin et plus encore, il est capable de faire fonctionner sans difficulté tous types d’applications. Comme vous le savez déjà, vous obtenez un modèle très complet avec ces 256 Go de stockage.

Vous trouverez trois caméras à l’arrière du téléphone chinois, des capteurs que vous pourrez exploiter dans toutes sortes de situations. En intérieur, en extérieur, avec du soleil, de la pluie… Il intègre un impressionnant capteur principal de 108 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un macrocapteur de 2 mégapixels. Il ne manque de rien.

➡️ Voir l’offre Xiaomi 12T (256 Go)

Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter, avec le smartphone de Xiaomi, vous ne manquerez de rien. Il a tout ce dont vous pouvez avoir besoin, il continue de rivaliser avec les meilleurs de sa gamme de prix et vous accompagnera pendant des années en offrant une grande expérience utilisateur. Allez-vous le laisser passer à ce prix minimum?

