Le pirate informatique qui a volé des images inédites de GTA VI l’a fait avec une clé Amazon Fire TV Stick dans une chambre d’hôtel

Le coupable est un jeune autiste de 18 ans appartenant au groupe de hackers Lapsus$.

GTA VI est l’un des jeux les plus attendus sur le marché

Le pirate informatique qui a volé des images de GTA VI l’a fait avec un Amazon Fire Stick. Il était dans un hôtel sous la surveillance de la police pour d’autres crimes du même genre, et c’est de là qu’il a effectué l’opération avec l’appareil d’Amazon, un téléphone portable, un clavier et une souris. Il est britannique, âgé de 18 ans et autiste, faisant partie du groupe international Lapsus$, responsable d’autres opérations de piratage.

Selon les informations de la BBC, Arion Kurtaj a non seulement volé des données du jeu très attendu de Rockstar, mais il est également entré dans le groupe Slack de la société, depuis lequel il l’a menacée de divulguer le contenu si elle ne le contactait pas via Telegram. Tout indique qu’il est celui qui a révélé les images en 2022.

Il a été arrêté le 22 janvier 2022 par la police, qui a perquisitionné sa chambre et a trouvé l’Amazon Fire Stick avec lequel il l’a réalisé, un appareil principalement utilisé pour regarder des plateformes de streaming. Il séjournait dans un hôtel de Londres, car il était sous la surveillance de la police pour sa participation à d’autres piratages d’entreprises telles que Revolut et Nvidia, et avait été déplacé parce que d’autres hackers l’avaient doxé, découvrant où il habitait et des informations personnelles le concernant. Même les plus grandes entreprises ne sont pas à l’abri des cyberattaques, comme Google et Facebook.

Par la suite, des images du développement de GTA VI ont été révélées, bien qu’il n’ait pas été confirmé qu’il s’agisse de celles qui ont été volées. Quoi qu’il en soit, un complice de 17 ans a été arrêté avec lui, et tous deux seront jugés pour cet acte. Kurtaj est autiste et sa situation judiciaire est compliquée, car la justice britannique a décidé qu’il n’apparaîtrait pas au procès pour témoigner. Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes, aussi bien contre les entreprises que contre les particuliers, nous vous montrons ici comment les détecter.

Qu’il s’agisse ou non de ces images qui ont été fuitées, il est certain que le mouvement a obligé Rockstar à confirmer qu’elles appartenaient à GTA VI. Cependant, elles étaient issues d’une version alpha du produit datant de 2019, elles étaient donc très éloignées de leur apparence finale. Le jeu tant attendu n’a toujours pas de date de sortie, nous ne savons même pas quelle année il sera publié. La seule certitude est qu’il sortira plus de 10 ans après GTA V, qui est sorti le 17 septembre 2013.

