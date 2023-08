Microsoft le fait encore une fois : bombarder les utilisateurs de Chrome sur Windows avec des notifications pour passer à Bing

Cette année, Bing connaît un grand succès. Non seulement il compte 100 millions d’utilisateurs par jour (en grande partie grâce à son intégration avec ChatGPT), mais même des géants importants comme Samsung envisagent de l’inclure en tant que moteur de recherche par défaut sur leurs téléphones. La chance semble sourire à Microsoft, et l’entreprise semble ne pas vouloir gaspiller les 10 milliards de dollars investis dans OpenAI.

Peut-être pour cette raison, comme le rapporte MSPowerUser, l’entreprise de Redmond ne cesse d’envoyer des messages aux utilisateurs pour qu’ils passent à Bing. Selon le média, certaines de ces notifications apparaissaient même pendant l’exécution de programmes en plein écran (et ont ruiné plus d’une partie de jeux vidéo).

Hey @bing @microsoft, can you folks please stop shoving ads for your tools into every single update to my machine? This is just obnoxious. #windows11 pic.twitter.com/MkYqx2AFuK

— Maarten Balliauw @[email protected] (@maartenballiauw) 25 août 2023