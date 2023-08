Ce sera l’un des jeux gratuits de PS Plus Essential en septembre, selon cette fuite

Nous sommes très proches de connaître les trois nouveaux jeux de PS Plus Essential en septembre, mais l’un d’entre eux a déjà été dévoilé.

Saints Row sera l’un des jeux de PS Plus Essential en septembre 2023

Nous sommes à quelques heures ou jours, du moins tout semble l’indiquer, avant que les trois nouveaux jeux qui arriveront en septembre 2023 sur PlayStation Plus Essential ne soient annoncés, mais nous devons en parler prématurément, car il semble que l’un de ces titres a été dévoilé. Il est déjà habituel que chaque mois, les jeux vidéo qui arrivent avec le niveau de base de l’abonnement Sony soient dévoilés, mais cette fois-ci, il semble que nous n’ayons que le prélude d’un seul.

Le responsable de cette fuite est billbil-kun, connu pour avoir réussi à prédire toutes les fuites concernant les ajouts mensuels de PlayStation Plus Essential, nous pouvons donc presque être certains que ce jeu sera l’un de ceux qui arrivent ce mois de septembre. Comme nous l’avons dit, il est normal qu’il filtre tous les titres qui arrivent avec l’abonnement, mais dans ce cas, il n’a pu filtrer qu’un seul d’entre eux, et il s’agit de Saints Row.

Saints Row sera l’un des jeux qui arriveront sur PS Plus Essential en septembre

EXCLUSIVE

???? PS Plus Essential – Septembre 2023???? Voici l’en-tête de la liste des jeux mensuels de PS Plus Essential pour septembre 2023 P.S. Nous ne pouvons toujours pas confirmer à 100% quels seront les 2 autres titres#PsPlus #PlaystationPlushttps://t.co/zUIgL1TSx7 — billbil-kun (@billbil_kun) 28 août 2023

Il est prévu que ce soit le 30 août prochain, à 17h30 (heure de la France péninsulaire) que les nouveaux jeux gratuits de PS Plus Essential pour le mois de septembre soient annoncés, mais le leakeur billbil-kun a avancé qu’un de ces trois titres sera Saints Row, un jeu qui est sorti l’année dernière. Dans sa description sur le PS Store, le jeu est ainsi présenté : « En tant que futur patron ou patronne, avec Neenah, Kevin et Eli à vos côtés, vous créerez les Saints et vous affronterez les Panthers, les Idols et Marshall tout en construisant votre empire dans les rues de Santo Ileso et en luttant pour le contrôle de la ville. Finalement, Saints Row est l’histoire d’une startup, sauf que les Saints se consacrent à la criminalité ».

« Profitez du plus grand et du meilleur terrain de jeu jamais créé dans Saints Row ; l’environnement vaste et particulier de Santo Ileso est le cadre d’un vaste et sauvage sandbox plein d’escroqueries excitantes, de business criminels et de missions spectaculaires ; le chemin vers le sommet est semé de fusillades, de conduite dangereuse et de vols en costume volant », indiquent-ils dans la boutique en ligne de PlayStation.

En attendant la confirmation de l’arrivée de ce jeu ainsi que des deux autres que nous ne connaissons pas encore, nous pouvons dire que les nouveaux jeux de PS Plus Essential pour PS5 et PS4 arriveront sur le service le 5 septembre prochain. De plus, nous vous rappelons que PlayStation Plus Extra et Premium ont déjà les 17 jeux qui sont arrivés en août, mais il faut également noter qu’en septembre, 9 titres du catalogue de ces mêmes PlayStation Plus Extra et Premium seront retirés.



