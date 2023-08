Amazon utilisera l’intelligence artificielle pour créer des critiques de ses produits

Une IA rédigera des critiques basées sur de vraies critiques d’acheteurs.

Amazon affirme que les critiques créées par l’IA seront neutres et fiables

Amazon créera des critiques de ses produits grâce à l’intelligence artificielle. Comme indiqué sur son blog, elles nous indiqueront ce que les clients pensent des aspects les plus importants d’un produit. Il y en aura une générale et d’autres pour chaque attribut, tels que la facilité d’utilisation ou sa stabilité. Pour l’instant, elles ne sont disponibles que pour certains acheteurs aux États-Unis, mais elles pourraient bientôt arriver en France.

Critiques basées sur des acheteurs vérifiés

Lorsque vous accédez à la section des critiques d’un produit, la première chose que vous verrez sera une critique rédigée par une IA qui commente les aspects les plus mentionnés par les autres critiques. Elle condense essentiellement tout ce qui est apprécié dans les critiques des acheteurs vérifiés.

Cependant, il sera également possible de lire des critiques sur les attributs les plus remarquables d’un produit. Dans la section des critiques, les attributs positifs d’un produit sont mis en évidence avec une coche verte, tels que sa stabilité ou sa facilité d’utilisation. On y trouve également ceux qui ne sont pas positifs, comme le prix ou la résistance (par exemple). En cliquant sur chacun d’eux, une critique rédigée par l’IA résumant les opinions des acheteurs sur ces aspects sera affichée. Ensuite, les critiques rédigées par des humains apparaîtront, c’est-à-dire celles prises en compte par l’IA pour rédiger les siennes.

De cette manière, il sera possible d’avoir une idée générale d’un produit, ainsi que des aspects les plus importants de celui-ci. Mais, les critiques seront-elles fiables ? Amazon affirme qu’elle apprend à l’IA à ne prendre en compte que les critiques réelles, spécifiquement celles envoyées par des acheteurs vérifiés. De plus, elle souligne qu’elle améliore les mécanismes de détection des fausses critiques créées par des robots, qui ont augmenté de manière exponentielle ces dernières années.

Cette nouveauté n’est disponible que pour certains acheteurs américains sur certains produits. Il semble s’agir d’un test, mais tout laisse penser qu’elle sera ensuite mise en place dans le reste du monde. Au cas où, nous vous avons déjà appris à détecter les fausses critiques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :