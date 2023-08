Microsoft élimine l’offre de Xbox Game Pass Ultimate pour 1 euro

Ce mouvement curieux de Xbox a lieu quelques jours avant le lancement très attendu de Starfield.

Microsoft met fin à la promotion de Xbox Game Pass Ultimate pour 1 euro

Il n’y a pas si longtemps, nous avons découvert que l’offre populaire qui nous garantissait un mois d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour 1 euro réduisait sa durée à 14 jours de promotion, mais ce n’est pas le dernier chapitre de l’histoire de cette offre. Ceux de Redmond doivent être très clairs que quiconque ne soit pas abonné à Game Pass s’abonnera à n’importe quel prix pour pouvoir jouer à Starfield (sans compter les joueurs qui l’achèteront directement), le nouveau jeu de Bethesda qui arrive le 6 septembre sur Xbox et PC, puisqu’ils ont décidé de mettre fin à ladite promotion.

Oui, Microsoft a pris la décision de supprimer complètement l’offre de 1 euro pour 14 jours d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour les nouveaux utilisateurs. Sans aucun doute, cela est assez surprenant, car ils ont annoncé la réduction de la durée de cette promotion il y a peu de temps, mais cela l’est aussi en raison du lancement imminent de Starfield.

Adieu à la promotion de Xbox Game Pass Ultimate à 1 euro pour les nouveaux utilisateurs

Concernant cette grande promotion, il convient de mentionner qu’ils ont décidé de la supprimer il y a quelques mois, bien qu’elle soit revenue en août en offrant 14 jours au lieu d’un mois entier pour 1 euro. Maintenant, Microsoft peut lui donner un nouveau souffle ou peut-être a-t-il préféré la supprimer définitivement, seul le temps nous le dira, mais ce que nous savons maintenant, c’est que cette promotion populaire pour les nouveaux utilisateurs de Xbox Game Pass Ultimate n’est plus disponible, comme nous pouvons le voir sur son site officiel.

Vous pouvez vous rendre sur le site du service vous-même ou regarder la capture que nous avons partagée ci-dessus, où il est clairement indiqué que la promotion de 14 jours de Xbox Game Pass Ultimate a été supprimée et n’est plus l’une des options disponibles. Comme nous l’avons dit, c’est un mouvement très curieux, mais cela peut être simplement un au revoir et dans les prochaines semaines ou mois, nous aurons à nouveau la possibilité de nous abonner pour quelques jours au niveau le plus élevé de Game Pass pour seulement 1 euro.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :