Ces écouteurs Bluetooth Bose coûtent maintenant environ 230 euros sur Amazon grâce à cette offre

Les casques Bose Headphones 700 bénéficient actuellement d’une réduction d’environ 170 euros sur Amazon.

Si vous êtes actuellement à la recherche de nouveaux écouteurs et que vous souhaitez qu’ils soient sans fil, avec de grandes performances et qu’ils se démarquent des autres sur le marché, nous en avons qui pourraient vous intéresser beaucoup, d’autant plus que leur prix a diminué sur Amazon grâce à cette offre. Pour être précis, nous vous parlons des Bose Headphones 700, qui bénéficient également d’un confort plus que notable.

Sans tenir compte de l’offre, le prix actuel recommandé de ces écouteurs sans fil Bose est de 399,95 euros sur Amazon, presque le même prix que chez Ebay, par exemple. Cependant, grâce à la réduction de 42% que nous avons entre les mains, nous pouvons voir un prix beaucoup plus attrayant pour des écouteurs qui rivalisent avec les meilleurs de leur catégorie . Il convient de mentionner qu’ils sont également en promotion chez Ebay, mais ce n’est pas aussi intéressant que celle mise en avant dans cet article.

Les Bose Headphones 700 bénéficient d’une réduction de 42% sur Amazon

Les Bose Headphones 700, qui ont généralement un prix d’environ 399 euros et bénéficient maintenant d’une réduction de 42%, ont maintenant une réduction de 169,96 euros. Par conséquent, ces écouteurs Bose ont maintenant un prix de 229,99 euros sur Amazon grâce à cette offre, l’une des plus attractives, malgré leur prix élevé. N’oubliez pas que nous parlons d’écouteurs sans fil qui sont parmi les meilleurs que vous pouvez trouver actuellement. De plus, si vous les achetez, vous pourrez bénéficier d’une livraison rapide et gratuite, à condition d’être client Amazon Prime, bien sûr.

Cela dit, nous pouvons maintenant parler des performances de ces écouteurs Bluetooth circum-auriculaires, qui ne pèsent que 254 grammes et sont très confortables. Ces Bose 700 sont équipés de quatre microphones adaptatifs, d’un coussinet respirant et d’une structure acoustique Bose TriPort et de la technologie d’égalisation (EQ) active. De plus, ils se connectent via Bluetooth 5.0 et sont également compatibles avec les formats A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SBC et AAC. Il convient également de mentionner que ces écouteurs disposent de ports USB-C et d’une prise jack 3,5 mm.

Avant de terminer, les Bose Headphones 700 ont 11 niveaux de réduction de bruit différents, tandis que leur autonomie peut nous offrir jusqu’à 20 heures avec la réduction de bruit active et peut être complètement rechargée en environ deux heures et demie. Parmi leurs fonctionnalités, on retrouve un contrôle tactile sur l’écouteur droit, un bouton physique pour la réduction de bruit et une compatibilité avec Google Assistant, Siri et Amazon Alexa.

