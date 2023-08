La meilleure tablette bon marché ne coûte que 179 euros pour peu de temps : Android 12 et très fine

Remise spectaculaire sur une tablette essentielle pour les étudiants et les loisirs peu exigeants.

Si vous avez besoin d’une tablette bon marché avec la puissance parfaite pour effectuer 90% des tâches généralement effectuées sur ce type d’appareil, la realme Pad est en vente aujourd’hui pour seulement 259,99 179,99 euros sur Amazon. Ce modèle de realme est finalement passé à Android 12 et nous pensons qu’il restera sur cette version pendant longtemps. Au fait, pour 20 euros de plus, vous avez la version supérieure avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

C’est l’une des meilleures tablettes bon marché que vous pouvez acheter en ce moment. Nous avons pu la comparer avec la Xiaomi Pad 5 et elles sont au même niveau, bien que le modèle Xiaomi soit légèrement meilleur en termes de puissance. Ils ne sont pas dans la même gamme de prix ni de spécifications. Je vous dirais donc que si vous voulez plus de puissance, optez pour la Xiaomi, et si vous voulez économiser et avoir la plupart des fonctionnalités, optez pour la realme.

Obtenez une bonne tablette Android avec une grande remise

La realme Pad est une tablette polyvalente et élégante conçue pour des tâches simples multiples, telles que les e-mails, le multimédia, la navigation et la lecture quotidienne des actualités. Avec un profil fin de seulement 6,9 mm d’épaisseur et un poids de 440 grammes, cette tablette est confortable à tenir et à emporter partout avec vous.

Son écran IPS de 10,4 pouces offre une expérience visuelle impressionnante avec une résolution Full HD. De plus, ce panneau est conçu pour résister aux rayures, ce qui assure une durabilité à long terme et une qualité visuelle exceptionnelle pendant que vous profitez de vos activités multimédias et de lecture quotidiennes.

La realme Pad vous offre une expérience audio immersive grâce à ses 4 haut-parleurs intégrés compatibles avec la technologie Dolby Atmos. Cela indique que vous pourrez plonger dans un son de haute qualité tout en regardant des vidéos, en écoutant de la musique ou en passant des appels vidéo, ajoutant une dimension supplémentaire à votre divertissement.

Équipée d’un processeur MediaTek Helio G80 12 nm cadencé à 2 GHz, associé à 4/6 Go de RAM, la realme Pad offre des performances solides et fluides pour vos tâches quotidiennes. Avec une mémoire interne de 64/128 Go extensible via des cartes microSD, vous aurez suffisamment d’espace pour stocker vos fichiers, applications et contenus multimédias préférés.

Les caméras avant et arrière de 8 MP sont idéales pour des appels vidéo nets et la capture de moments spontanés. Que vous soyez en réunion virtuelle ou que vous vouliez partager des photos avec des amis et de la famille, ces caméras vous offriront une qualité visuelle étonnante.

En termes de connectivité, la realme Pad est équipée du WiFi 5 et du Bluetooth 5.0, assurant une connexion Internet et à d’autres appareils stable et rapide. Elle dispose également du GPS pour vous aider dans la navigation et d’un port casque pour une expérience auditive personnalisée. De plus, la radio FM intégrée ajoute une touche supplémentaire de divertissement que peu de modèles de téléphones portables et de tablettes ont aujourd’hui.

La batterie de 7100 mAh de la realme Pad offre une autonomie décente. Avec une charge rapide de 18 W, vous pourrez recharger rapidement la tablette pour poursuivre vos activités. Profitez jusqu’à 12 heures de visionnage vidéo continu et jusqu’à 65 jours en mode veille, ce qui garantit que la realme Pad est prête à être utilisée chaque fois que vous en avez besoin.

