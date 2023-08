Le Huawei Mate 60 se dévoile déjà en photos avec une finition accrocheuse en deux couleurs

Le Huawei Mate 60 optera pour un design à double tonalité dans toutes les variantes de couleur, sauf pour le noir.

Voici à quoi ressemble le nouveau Huawei Mate 60 avec sa finition spectaculaire en crème et gris

Lorsque nous entrons déjà dans la phase finale du troisième trimestre de l’année, Huawei finalise les préparatifs pour le lancement de son nouveau porte-étendard haut de gamme, le Huawei Mate 60, dont petit à petit, nous découvrons de nouveaux détails qui nous donnent un aperçu du design et des caractéristiques du nouveau flagship de la marque chinoise.

Ainsi, une récente fuite partagée par le média GSMArena révèle les premières images réelles du Huawei Mate 60, qui nous montrent un terminal avec un dos accrocheur à deux couleurs.

Le design du Huawei Mate 60 révélé

Aujourd’hui même, les premières images réelles du Huawei Mate 60 sont apparues sur le réseau social chinois Weibo, confirmant que le nouveau terminal phare de la marque optera pour un design à double tonalité à l’arrière.

Ces photographies, que nous vous montrons ici, nous montrent un bon nombre d’unités du Huawei Mate 60 dans une usine d’assemblage et confirment que le nouveau porte-étendard de Huawei sera disponible, au moins, en trois options de couleur, dont deux auront une finition à double tonalité à l’arrière.

Ainsi, nous pouvons voir qu’il y aura une version du Huawei Mate 60 avec un dos de couleur crème et une partie inférieure en gris, une autre de couleur violette avec une partie inférieure transparente et une troisième de couleur noire qui est la seule à ne pas avoir deux tonalités.

De plus, ces images révélées confirment également que le Huawei Mate 60 disposera d’un grand module circulaire de caméras en forme d’îlot composé de trois capteurs photographiques et portant le nom de Xmage au centre, ce que nous ne savons pas encore à quoi cela fait référence.

Quant au reste des spécifications du Huawei Mate 60, on s’attend à ce que le nouveau porte-étendard de la marque soit doté d’un grand écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un double trou à l’écran qui accueillera une Île Dynamique similaire à celle des iPhone 14 Pro et Pro Max, et qui sera équipé d’un capteur 3D ToF et d’un appareil photo frontal haute résolution.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :