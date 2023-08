Nouveau realme GT 5 : le plus puissant de la marque à ce jour avec un Snapdragon 8 Gen 2 et une charge de 240 W

Le nouveau realme a été présenté en Chine avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2, une charge ultrarapide et un design imposant.

Le dos du realme GT 5 en couleur argent

realme vient de présenter son téléphone le plus puissant à ce jour. Il s’agit du realme GT 5, présenté en Chine lors d’un événement spécial où la société a révélé toutes les caractéristiques et les détails de cet appareil, destiné à conquérir le segment du haut de gamme économique avec des spécifications impressionnantes, notamment un écran OLED avec une résolution 1,5k de 144 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et un système de charge 240 W.

Pour le moment, la société n’a pas confirmé si ce produit sera vendu en dehors du marché chinois. Dans tous les cas, il vaut la peine de connaître tous les détails.

realme GT 5, toutes les informations

L’esthétique du realme GT 5 conserve la ligne de son prédécesseur, le realme GT 3 lancé en début d’année sur le marché mondial. Il dispose d’un dos en verre brillant avec un grand « viseur » abritant les caméras, ainsi que le système d’éclairage LED personnalisable entourant la garniture qui fait référence au processeur du téléphone, le Snapdragon 8 Gen 2.

Il est doté d’un écran OLED de 6,74 pouces avec une résolution 1,5K capable d’atteindre 144 Hz de taux de rafraîchissement et 1400 nits de luminosité. Le panneau présente une légère courbure sur les côtés.

Le système de caméras de l’appareil est dirigé par un capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels de résolution, accompagné d’un appareil photo de 8 mégapixels associé à un objectif ultra grand-angle, ainsi qu’un appareil photo macro de 2 mégapixels. À l’avant, l’appareil photo situé dans un trou au centre supérieur utilise un capteur de 16 mégapixels.

En plus du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, que les utilisateurs peuvent configurer grâce à un menu spécifique permettant d’augmenter ou de réduire sa fréquence d’horloge et d’autres paramètres, realme a également ajouté jusqu’à 24 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne, faisant du GT 5 son smartphone le plus puissant à ce jour.

Comme c’est habituel avec les modèles haut de gamme de la marque lancés ces dernières années, le realme GT 5 est disponible en deux variantes, différenciées par leur capacité de batterie et leur puissance de charge.

D’un côté, nous avons un modèle avec une capacité de batterie de 4600 mAh compatible avec une charge rapide de 240 W, qui selon la marque peut offrir jusqu’à deux heures d’utilisation en seulement trente secondes de charge, en plus de disposer de différents systèmes de protection assurant que la batterie conservera 80% de sa capacité après 1600 cycles de charge complets.

D’autre part, il est également possible de choisir une version avec une puissance de charge maximale de 150 W avec une batterie de 5240 mAh. Dans ce cas, il est possible de recharger intégralement la batterie en moins de 20 minutes.

Prix du realme GT 5 et disponibilité

Pour l’instant, le realme GT 5 a été présenté en Chine, où il sera bientôt lancé sur le marché au prix de 2999 yuans, soit environ 380 euros. En optant pour le modèle le plus avancé, il faudra débourser 3799 yuans, soit environ 482 euros au taux de change.

Il n’a pas été confirmé si ce produit sera lancé dans d’autres régions du monde.

