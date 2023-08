Les caractéristiques du Redmi Note 13 ont fuité : caméra de 200 MP, 16 Go de RAM et grande batterie

Selon cette fuite, le Redmi Note 13 aura un écran OLED de 6,67 pouces, un processeur octa-core avec jusqu’à 16 Go de RAM, une caméra principale de 200 MP et une batterie de 5.020 mAh.

Le successeur du Redmi Note 12 dévoile ses principales spécifications

Xiaomi continue de peaufiner son catalogue de terminaux haut de gamme et de milieu de gamme pour cette année 2023 et une bonne preuve en est qu’après avoir dévoilé le futur Xiaomi 13T grâce à une vidéo unboxing réalisée par le youtubeur guatémaltèque Eufracio López 502, une nouvelle fuite vient de révéler les principales caractéristiques du nouveau Redmi Note 13.

Comme nous le confirme Xiaomi4Mi, un média spécialisé, grâce à sa certification par TENAA, une entité de certification chinoise bien connue, nous savons déjà que le nouveau flagship killer de milieu de gamme de la marque Redmi aura jusqu’à 16 Go de RAM, une caméra principale de 200 MP et une grande batterie de plus de 5 000 mAh.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le nouveau Xiaomi Redmi Note 13

Selon ces informations récemment révélées, le Redmi Note 13 optera pour un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K de 2712 × 1220 pixels et un processeur octa-core cadencé à 2,4 GHz, dont le modèle exact n’a pas encore été confirmé, qui sera accompagné de quatre versions de RAM de 6, 8, 12 et 16 Go et de plusieurs options de stockage interne de 128, 256, 512 Go et 1 To.

De plus, en ce qui concerne la photographie, le Redmi Note 13 sera équipé d’un module de caméras arrière triple composé d’un capteur principal de 200 mégapixels, d’un capteur téléphoto de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi que d’une caméra frontale de 16 mégapixels logée dans un trou à l’écran situé au centre.

Comme c’est habituel dans la série Redmi Note, l’un des points forts du Redmi Note 13 sera son autonomie, avec une grande batterie de 5 020 mAh dotée d’une charge rapide dont la vitesse n’a pas été révélée.

Quoi qu’il en soit, tout semble indiquer que le Redmi Note 13 peaufine les détails de son lancement, ce qui indique que la nouvelle famille de terminaux de milieu de gamme de Xiaomi arrivera sur le marché très prochainement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :