L’iPad Pro se prépare à l’un des plus grands changements de son histoire

Les iPad Pro de 2024 auraient la rénovation que nous attendons depuis un certain temps.

Écrans OLED, processeur M3 et un clavier neuf et rénové : les iPad Pro se préparent à une grande rénovation.

Apple serait en train de préparer l’un des plus grands changements jamais vus dans les iPad Pro pour 2024. Dans le dernier numéro de sa newsletter Power On, l’analyste Mark Gurman de Bloomberg a affirmé que les iPad Pro de l’année prochaine auront des écrans OLED légèrement plus grands, un nouveau processeur de la série M, ainsi qu’un Magic Keyboard rénové avec un trackpad plus grand.

Écran OLED, processeur M3 et Magic Keyboard rénové

Comme Mark Gurman l’indique dans son dernier numéro de newsletter, Apple prépare une des plus grandes rénovations jamais vues dans les iPad Pro depuis 2018. Bien que les iPad Pro se soient améliorés au fil des ans, il est vrai que depuis l’introduction du changement de design, les modifications qui leur ont été apportées ont été mineures. Plus de puissance, ainsi que d’autres caractéristiques, mais l’appareil reste essentiellement le même.

Selon Gurman, la gamme iPad Pro comprendra deux modèles comme jusqu’à présent. D’une part, nous aurons un modèle de 11 pouces et, d’autre part, un modèle de 13 pouces en remplacement du modèle de 12,9 pouces actuellement disponible. La nouveauté serait que les écrans seraient OLED, mais il faudrait voir en quoi le modèle plus grand s’améliorerait par rapport au plus petit.

En ce qui concerne la puissance, les iPad Pro que nous verrons l’année prochaine seront équipés d’un processeur Apple Silicon M3, qui devrait faire ses débuts pour la première fois en octobre de cette année avec la présentation des nouveaux Mac.

Enfin, avec les iPad Pro viendra également un nouveau Magic Keyboard qui présentera comme nouveautés un trackpad de plus grande taille et une apparence plus proche d’un ordinateur lorsque l’iPad Pro y est attaché. Apple présentera ces nouveaux dispositifs au printemps 2024, il n’est donc pas attendu de rénovation avant cette période.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :