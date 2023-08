Ceci est le milieu de gamme de Samsung que j’aurais choisi : grande réduction, SuperAMOLED et caméras de qualité.

Écran de grande qualité, bonnes performances, autonomie étendue et bonnes caméras sur ce Samsung Galaxy en promotion que je recommande.

Le design est l’un des aspects que j’aime le plus de ce Samsung Galaxy que je recommande personnellement // Image : AndroAall.

Il ne s’est écoulé que quelques mois depuis sa sortie sur le marché, mais le Samsung Galaxy A34 5G s’est déjà affirmé comme l’un des grands succès du marché. Je peux personnellement confirmer que c’est un excellent achat dans la gamme moyenne, car j’ai pu analyser ce Samsung Galaxy A34 5G et j’ai été enchanté. Il m’a conquis par son design magnifique, par la grande qualité de son écran, par ses bonnes performances, par le bon travail de ses caméras et par son autonomie étendue.

En somme, je choisirais ce Galaxy A34 5G pour l’expérience équilibrée qu’il offre, ainsi que pour les 5 années de mises à jour à venir. En plus de sa qualité, l’achat du Samsung Galaxy est judicieux car son prix chute considérablement dans divers stores. La meilleure offre vient de PcComponentes, où vous pouvez trouver le modèle de 256 Go pour environ 350 euros. Sachant qu’il a un prix initial de 469 euros, vous économisez 110 euros sur l’achat.

Si vous préférez faire confiance à Amazon pour vous procurer ce smartphone, là-bas le Samsung Galaxy A34 5G a un prix habituel de 389 euros, bien qu’il soit parfois possible de le trouver moins cher. Bien sûr, vous pouvez aussi vous le procurer dans la boutique officielle de Samsung, où il dépasse légèrement les 400 euros. Choisissez votre store préféré pour acheter le Samsung Galaxy A34 5G et procurez-vous un smartphone qui vous accompagnera pendant de nombreuses années.

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A34 5G, le milieu de gamme que je choisirais

Le processeur qui donne vie au terminal est le MediaTek Dimensity 1080, qui est à l’origine de 2 de ses points forts. D’une part, les bonnes performances que vous obtiendrez en exécutant n’importe quelle application, même les jeux. Et, d’autre part, la connectivité 5G, qui vous permet de naviguer à grande vitesse avec vos données mobiles. En achetant ce Galaxy A34 5G, vous pouvez choisir entre le modèle de 128 Go ou de 256 Go, toujours avec la possibilité de l’étendre avec l’une des meilleures cartes microSD.

Je vous recommande ce smartphone car il a une durée de vie très longue. Samsung a confirmé qu’il recevra 4 ans de mises à jour d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, vous pourrez donc l’utiliser pendant de nombreuses années. De plus, il est livré avec OneUI 5.1 basée sur Android 13 en tant que système d’exploitation.

Un autre aspect que j’aime beaucoup de ce Samsung Galaxy A34 5G est l’écran, avec la technologie Super AMOLED, une taille de 6,6 pouces, une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Toutes ces données se traduisent par des images de grande qualité, essentielles pour une bonne expérience avec le téléphone. C’est précisément là, sur l’écran, qu’est situé un lecteur d’empreintes digitales qui fonctionne avec précision.

Vous ferez un bon choix en achetant ce Galaxy A34 pour la bonne qualité de ses caméras. Avec l’objectif arrière de 48 mégapixels, vous pourrez prendre de très bonnes photos de jour, ainsi que des vidéos en 4K. À ses côtés se trouvent un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 13 mégapixels et vous permettra de prendre de bons selfies.

Samsung Galaxy A34 5G

J’aime aussi beaucoup les bonnes performances de ce Samsung en termes d’autonomie. La batterie de 5 000 mAh peut offrir 2 jours d’autonomie avec une utilisation normale, ce que j’ai pu constater personnellement lorsque j’ai analysé le Galaxy A34 5G. Il n’y a pas de problème pour les jours où vous avez besoin d’utiliser davantage le téléphone, vous arriverez quand même à la nuit sans avoir besoin du chargeur. Vous devez prendre en compte que la charge rapide est de 25W, mais que le chargeur n’est pas inclus. Heureusement, le chargeur officiel de Samsung n’est pas très cher, environ 10 euros sur Amazon.

En conclusion, le Samsung Galaxy A34 5G me semble un excellent achat pour son équilibre, il se comporte bien dans les aspects clés. Si l’on ajoute qu’il bénéficie déjà de réductions allant jusqu’à 100 euros, cela me semble un choix encore plus judicieux. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter moins cher sur Amazon, sur PcComponentes et dans la boutique Samsung.

