Lorsque l’installation d’un jeu sur l’iPhone valait jusqu’à 100 000 dollars

Certains utilisateurs étaient prêts à dépenser une énorme somme d’argent pour des téléphones Apple qui incluraient un jeu mythique mettant en scène un oiseau.

Il y a quelques années, certains utilisateurs étaient prêts à payer près de 100 000 dollars pour un iPhone avec ce jeu mythique.

Si vous voulez acheter un iPhone actuel, vous pouvez dépenser un peu plus de 2 000 euros pour le modèle le plus haut de gamme, l’iPhone 14 Pro Max avec 1 To de stockage interne. Cependant, il y a une chose dont vous ne pourrez pas profiter sur ce nouvel iPhone, et c’est le mythique Flappy Bird. Le jeu n’a duré que moins d’un an dans le Google Play Store et l’App Store, mais cela a été suffisant pour en faire un véritable classique.

En février 2014, le jeu a disparu des stores d’applications officiels, ce qui a suscité encore plus d’intérêt chez les utilisateurs. En réalité, comme l’a bien mentionné PCMag à l’époque, un iPhone 5S avec Flappy Bird installé a atteint le prix de 100 000 dollars lors d’une vente aux enchères sur eBay. Non, cet iPhone n’avait pas la qualité de l’iPhone 14 Pro Max qui coûte maintenant plus de 2 000 euros, mais il avait quelque chose de plus précieux : Flappy Bird prêt à jouer.

100 000 dollars en échange d’un iPhone avec Flappy Bird

Le 24 mai 2013, un jeu a été publié, qui, bien qu’il n’ait pas été disponible pendant longtemps, est connu de tous. Nous parlons de Flappy Bird, le jeu où vous deviez contrôler un oiseau pendant qu’il essayait de passer à travers les trous formés par les tuyaux verts. À cette époque, nous étions tous accrochés à ce jeu, qui nous captivait alors que nous essayions de battre notre record personnel.

Malgré son grand succès, Flappy Bird n’était disponible en téléchargement que jusqu’au 9 février 2014. Juste un jour plus tard, le 10 février, PCMag a informé de la mise aux enchères d’un téléphone Apple avec Flappy Bird installé. Plus précisément, un utilisateur a mis en vente un iPhone 5S de 16 Go sur lequel il était possible de jouer au jeu mythique de l’oiseau sans aucun problème.

Ce smartphone a commencé à 650 dollars, mais il a fallu seulement quelques heures pour qu’il atteigne la somme incroyable de 100 000 dollars. Comme le mentionne bien le média, il est possible que certaines des enchères aient eu pour seul but d’infliger le prix du téléphone mis en vente, mais la vérité est qu’à ce stade, il y avait déjà 22 utilisateurs différents qui avaient participé à l’enchère.

Pendant les jours suivant la disparition de Flappy Bird, un autre smartphone avec le jeu installé a également été mis en vente. Il s’agissait d’un iPhone 5 avec 16 Go de mémoire pour lequel environ 20 utilisateurs ont enchéri et dont le prix a dépassé les 90 000 dollars. Comme vous pouvez le voir, le simple fait d’avoir un iPhone avec Flappy Bird installé en février 2014 multipliait considérablement le prix du téléphone.

Si vous voulez revivre les vieux jours et jouer à ce classique sur votre téléphone, vous pouvez télécharger des versions similaires sur le Play Store ou jouer directement depuis votre navigateur avec le site web Flappy Bird.

