Qu’est devenue la légendaire marque japonaise Sony VAIO, ces ordinateurs portables qui auraient pu conquérir le monde

Une marque qui a marqué une tendance dans le passé.

Les ordinateurs portables Sony VAIO étaient très populaires il y a plus d’une décennie

Sony VAIO était l’une des marques d’ordinateurs portables qui a le plus marqué le début du siècle dans le monde. Tout le monde connaissait quelqu’un avec un Sony VAIO, les publicités télévisées nous bombardait avec cette marque, beaucoup d’entre nous regardions avec envie les Sony VAIO dans les stores électroniques lorsque nous passions devant leurs présentoirs… et soudainement ils ont disparu. Qu’est-ce qui s’est passé ?

La marque qui a disparu

Les Sony VAIO ont commencé à être vendus dans les années 90, bien qu’il n’ait été qu’à partir des années 2000 qu’ils sont devenus célèbres dans des pays comme la France. Des éléments tels que la fracture numérique, qui était très prononcée jusqu’au début du XXIe siècle, ont également joué un rôle. Mais lorsque les ordinateurs portables ont commencé à entrer dans nos foyers, les VAIO étaient l’une des marques les plus populaires.

Sous l’égide de Sony, ces ordinateurs portables disposaient de bonnes performances pour le travail de bureau ou une utilisation moyenne pour tout utilisateur il y a deux décennies. Mais à partir des années 2010, leur popularité a diminué au profit de nombreuses autres marques qui misaient sur une puissance supérieure ou disposaient d’un marketing plus intense. Tout cela, associé à une restructuration de la part de Sony, a conduit à la disparition définitive de VAIO en 2014, laissant derrière elle tout son héritage.

Mort de Sony VAIO en 2014

Sony n’était pas satisfait des performances de ce segment, c’est pourquoi, après avoir vendu VAIO en 2014, il a démantelé le segment des ordinateurs portables et n’a plus jamais opéré dans ce secteur à l’échelle mondiale. Ils auraient pu faire comme avec la séparation de Sony Ericsson dans les smartphones et continuer à opérer, mais ils ont choisi de renforcer les ressources pour les autres domaines de l’électronique sur lesquels Sony travaille. Maintenant, le dispositif le plus portable que possède Sony en dehors des smartphones est son imminente PlayStation Portal.

Et Sony est l’une de ces marques qui peut offrir un écosystème important à de nombreux utilisateurs : dispositifs audio, téléviseurs, consoles PlayStation, téléphones mobiles, caméras professionnelles, et bien plus encore. Mais ils ont décidé d’abandonner le domaine des ordinateurs portables, laissant ainsi les Sony VAIO comme leur plus grand représentant informatique à ce jour. On se souviendra également de produits jamais lancés, comme le curieux smartphone qui n’a jamais vu le jour.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :