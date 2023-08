Ma sélection : 3 smartphones qui sont un excellent achat pour moins de 200 euros

Vous n’avez pas besoin de dépenser une somme considérable pour avoir un téléphone portable de qualité, beau et complet. Nous vous le prouvons ici.

Les caméras du Redmi Note 12 5G.

Cette sélection est destinée à ceux qui recherchent la simplicité, à ceux qui recherchent un smartphone fiable et sûr à un prix abordable. Tout le monde n’a pas besoin d’un téléphone portable qui dépasse les 500 euros, il est possible de trouver des options très intéressantes pour beaucoup moins d’argent. Ne vous inquiétez pas, le travail est déjà fait.

Nous avons préparé une petite liste de 3 bons smartphones que vous pouvez acheter dès maintenant pour moins de 200 euros. Ils sont tous disponibles sur Amazon, vous aurez donc la possibilité de les recevoir rapidement et gratuitement à votre domicile si vous êtes un utilisateur Prime.

POCO M5s

Le smartphone chinois est doté d’un écran de 6,43 pouces et d’une haute résolution qui se déplace en douceur. Ses 90 Hz de rafraîchissement feront toute la différence si vous ne les avez jamais essayés auparavant, vous vous retrouverez avec un téléphone portable rapide et fluide qui vous séduira.

Son cerveau est le Helio G95 fabriqué par MediaTek, une puce que nous avons déjà testée à de nombreuses reprises et en laquelle vous pouvez avoir confiance. N’oublions pas, le dispositif chinois est également livré avec une quadruple caméra arrière et une batterie de 5 000 mAh qui ne vous laissera pas tomber.

MediaTek Helio G95

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran AMOLED de 6,43″, résolution Full HD+

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

➡️ Voir l’offre POCO M5s

Redmi Note 12 5G

Nous parlons d’un véritable succès dans la gamme moyenne, un appareil simple mais doté d’une fiche technique comprenant tout ce dont vous avez besoin. Il est beau et élégant, avec un écran AMOLED de 6,67 pouces et une résolution Full HD+ qui ne manque pas d’un bon taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sors de chez toi, vis toutes sortes d’aventures et capture-les avec la triple caméra située à l’arrière de ce Note 12. Il est équipé d’ un capteur principal de 48 mégapixels, d’un objectif grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran de 6,67″ OLED, Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 33W

3 caméras

NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12 5G

Samsung Galaxy M23

Nous terminons notre petite sélection avec l’un des appareils Samsung, un véritable vétéran de la gamme moyenne qui est performant dans tous les domaines. C’est une bonne option si vous souhaitez regarder au-delà des omniprésents Xiaomi et realme.

Le smartphone coréen est doté d’un écran de qualité qui offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’un des processeurs Snapdragon de Qualcomm, 3 caméras arrière et une batterie de 5 000 mAh. Mais ce n’est pas tout, il vous permettra également de naviguer à grande vitesse grâce à la connectivité 5G.

Qualcomm Snapdragon 750G

Écran de 6,6″ IPS Full HD+ et 120 Hz

6 Go de RAM et 128 Go de stockage

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge de 25W

Prise jack pour casque, NFC, 5G

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy M23

