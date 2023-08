Créez un impressionnant étui de charge transparent pour les AirPods Pro

Un youtuber a réussi à créer un boîtier de charge transparent à 100% compatible avec les AirPods Pro d’Apple.

Le boîtier de charge transparent créé par le youtuber

La technologie transparente est à nouveau à la mode. Des marques comme Nothing ont relancé la popularité de ce style de design, et d’autres, comme Apple, ont emboîté le pas avec certains produits transparents ou semi-transparents. Cependant, certaines personnes pensent que la société de la pomme croquée pourrait aller encore plus loin dans cette direction.

Ken Pillonel, consultant en création de prototypes de matériel et youtuber, fait partie des personnes qui pensent qu’Apple devrait lancer plus de produits transparents. Plutôt que d’attendre que Cupertino bouge, il a décidé de se débrouiller et de créer son propre boîtier totalement transparent pour les AirPods Pro. Et oui, cela fonctionne parfaitement.

Un boîtier transparent pour les AirPods Pro imprimé en 3D

Le projet est basé sur le boîtier de charge réparable pour les AirPods Pro réalisé par un autre youtuber, qui est sorti il y a quelques semaines. Dans ce cas, Pillonel a décidé de créer le boîtier de charge en utilisant une résine transparente dans son imprimante 3D.

Avec la conception déjà finalisée, il ne restait plus qu’à l’affiner à travers différents processus de nettoyage, de séchage et de polissage. De l’air comprimé a également été utilisé pour éliminer les résidus, ainsi qu’un vernis transparent, pour éliminer toute partie opaque et permettre de voir l’intérieur du boîtier.

Comme il est logique, le résultat final n’est pas aussi raffiné que celui de produits conçus pour être transparents, comme les écouteurs ear (2) de la marque londonienne Nothing, mais c’est sans aucun doute un projet intéressant, surtout parce que grâce à l’utilisation des schémas de conception du boîtier facilement réparable, cette version modifiée des AirPods Pro utilise un connecteur de charge USB-C et des vis qui permettront de remplacer la batterie du boîtier à l’avenir si nécessaire.

