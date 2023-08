Pourquoi fermer des applications sur l’iPhone ne permet pas d’économiser la batterie

Résolvons l’une des questions les plus courantes dans le monde Apple.

Fermer les applications sur l’iPhone ne économise pas de batterie: nous vous expliquons pourquoi.

Nous allons vous expliquer pourquoi fermer les applications sur l’iPhone ne économise pas de batterie. En effet, l’une des questions les plus courantes dans le monde Apple est de savoir si la fermeture des applications ouvertes a un bon impact sur la durée de vie de la batterie. Mais force est de constater que non. Fermer les applications sur l’iPhone ne permet pas d’économiser de batterie. En réalité, cela a l’effet inverse.

Il est facile de penser que fermer les applications ouvertes sur l’iPhone économise de la batterie car de cette façon, notre appareil travaille moins en arrière-plan, mais rien n’est plus éloigné de la réalité. iOS sait très bien gérer les applications ouvertes, car il les met en état de suspension pour ne pas affecter l’autonomie et vous permettre d’accéder plus rapidement aux données.

Fermer une application n’est pas la même chose que forcer sa fermeture

Avant de comprendre pourquoi fermer les applications sur l’iPhone n’économise pas de batterie, il est important de savoir la différence entre fermer une application et forcer la fermeture d’une application car ce sont des choses complètement différentes. En effet, fermer une application consiste à faire glisser vers le haut pour la quitter.

Mais forcer la fermeture d’une application est l’action qui consiste à ouvrir la multitâche avec toutes les applications ouvertes et à les supprimer de là. Un geste qui est devenu courant pour économiser la batterie, mais ce n’est pas vrai. Nous allons vous expliquer pourquoi.

Fermer les applications sur iOS ne vous aidera pas à économiser de batterie

Une fois que vous avez compris la différence entre fermer une application et forcer sa fermeture, une autre chose à garder à l’esprit est que lorsque vous fermez une application, c’est-à-dire lorsque vous en sortez et donc, cessez de l’utiliser, elle ne consomme pas de batterie en arrière-plan car le système la met en état de suspension une minute après sa fermeture, de cette façon, les fichiers de cette application seront gérés par la RAM pour être disponibles au cas où vous voudriez rouvrir l’application.

Grâce à la mise en œuvre d’un logiciel + matériel sur l’iPhone, la mémoire RAM peut très bien gérer les données de ces applications pour que vous n’ayez pas besoin de les redémarrer lorsque vous les rouvrez, elles vous montrent simplement la dernière chose que vous avez vue. Ce qui ne se produit pas lorsque vous forcez la fermeture d’une application, qui redémarre.

En d’autres termes, vider la mémoire RAM n’économise pas de batterie, car nous l’obligeons à recharger tout le contenu lorsque nous rouvrons une application qui a été supprimée de la multitâche. Un processus qui consomme beaucoup plus de batterie que de simplement afficher à nouveau les données qui étaient déjà disponibles.

Enfin, nous devons prendre en compte que le système d’exploitation ferme automatiquement l’application après une minute (ce que nous avons dit précédemment, qu’il la met en suspension), donc forcer sa fermeture ne permet pas de terminer ce processus et cela peut causer des problèmes.

Par conséquent, forcer la fermeture d’une application (la supprimer de la multitâche) n’est recommandé que lorsque cela est vraiment nécessaire: si l’application pose des problèmes et que nous voulons les résoudre. Comme nous l’avons dit tout au long du message, forcer le système à recharger des données qu’il sait très bien gérer grâce à la RAM n’économise pas de batterie, bien au contraire. Heureusement, nous avons d’autres façons d’économiser la batterie sur l’iPhone, comme la désactivation de ce paramètre.

