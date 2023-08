Grande refonte majeure prévue pour l’iPad Pro en 2024, incluant un nouveau Magic Keyboard avec un trackpad plus grand

Nous avons déjà entendu dire qu’Apple prévoit une mise à jour majeure de l’iPad Pro pour l’année prochaine. Maintenant, un nouveau rapport de Bloomberg apporte de nouveaux éclaircissements sur ce à quoi s’attendre du nouvel iPad Pro, y compris des écrans légèrement plus grands utilisant la technologie OLED et un Magic Keyboard remodelé pour accompagner cela.

Nouvel iPad Pro prévu pour 2024

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg rapporte que ces modèles d’iPad Pro seront la « première mise à jour majeure du produit depuis 2018 ». Comme il l’explique, l’iPad Pro a subi une série de petits changements depuis que la langue de conception actuelle a été introduite cette année-là, mais le produit global est resté le même.

Selon Gurman, la nouvelle gamme d’iPad Pro comprendra deux modèles, l’un avec un écran de 11 pouces et l’autre avec un écran de 13 pouces. « C’est similaire à la gamme existante, mais le modèle plus grand est actuellement de 12,9 pouces », dit-il.

Ces écrans passeront également à la technologie d’écran OLED. Actuellement, l’iPad Pro de 12,9 pouces utilise la technologie mini-LED pour son écran, tandis que le modèle de 11 pouces utilise l’ancienne technologie de rétroéclairage LED. Gurman affirme que cela indique que les nouveaux modèles d’iPad Pro offriront des écrans « plus nets et plus lumineux, et reproduiront les couleurs de manière plus précise ».

Les nouveaux modèles d’iPad Pro comprendront également des puces M3 à l’intérieur. Les appareils, qui sont actuellement testés par Apple, utilisent les identifiants de modèle J717, J718, J720 et J721. La puce M3 devrait d’abord faire ses débuts plus tard cette année dans de nouvelles mises à jour Mac, mais cette refonte de l’iPad Pro n’est pas prévue avant l’année prochaine.

Un nouveau Magic Keyboard en préparation

Mais ce qui ressort le plus dans le rapport de Gurman, c’est sa mention d’un nouveau Magic Keyboard. Le Magic Keyboard a été lancé pour la première fois sur l’iPad en 2020 et est resté le même depuis. Il apporte un clavier dédié et un pavé tactile à l’iPad Pro avec un mécanisme de cantilever qui permet à l’iPad lui-même de « flotter » au-dessus du clavier.

Gurman rapporte que le « Magic Keyboard remodelé » fera de l’iPad Pro « ressembler encore plus à un ordinateur portable que l’actuelle configuration ». L’un des changements sera apparemment un pavé tactile plus grand. Le pavé tactile actuel du Magic Keyboard est comparativement petit par rapport à la taille des pavés tactiles que Apple utilise dans le MacBook.

Cela renvoie à la prétention de Gurman selon laquelle l’iPad Pro de 12,9 pouces remanié sera doté d’un écran légèrement plus grand. Cela pourrait être réalisé de deux manières différentes. Apple pourrait réduire la taille des bordures entourant l’écran et conserver – ou même réduire – la taille globale de l’appareil. Il pourrait également augmenter l’encombrement de l’appareil, ce qui pourrait aider à lui donner plus de place pour accueillir un pavé tactile plus grand sur le Magic Keyboard.

En ce qui concerne la date de sortie, Bloomberg indique que les nouveaux modèles d’iPad Pro ne seront pas lancés avant « le printemps ou le début de l’été » l’année prochaine et qu’aucune mise à jour des appareils n’est prévue d’ici là.

