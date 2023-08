8 astuces de Gmail pour Android: vos courriels mobiles à un autre niveau

La plupart des utilisateurs ne connaissent pas ces 8 astuces intéressantes de Gmail.

Saviez-vous que vous pouvez envoyer des courriers confidentiels sur Gmail?

Nous allons vous montrer les meilleures astuces de Gmail pour Android. Vous pourrez planifier des courriers, éviter que la publicité ne vous continue d’arriver, ou changer l’interface de l’application. Il y en a 8 au total, que nous vous expliquerons en détail pour que vous puissiez les appliquer dans votre quotidien. N’oubliez pas qu’elles fonctionnent uniquement dans la version de l’application Android, pas sur celle de l’ordinateur, pour laquelle nous vous avons déjà montré d’autres astuces.

Envoyez des courriers confidentiels

Certains courriers contiennent des informations sensibles, c’est pourquoi il est préférable qu’ils ne puissent être lus que pendant une courte période de temps. Une fois cette période écoulée, le destinataire ne pourra plus le lire. De cette manière, vous vous assurez que personne n’utilisera ces informations contre vous. De plus, ces messages ne peuvent pas être copiés, transférés, imprimés ou téléchargés.

Pour envoyer un courrier confidentiel, vous devez cliquer sur les 3 points dans le coin supérieur droit, depuis l’écran où vous le rédigez. Un menu apparaîtra où il sera indiqué Mode confidentiel. Sélectionnez cette option, puis choisissez la durée de validité du courrier. Cependant, vous pouvez révoquer l’accès au courrier quand vous le souhaitez, il suffit de vous rendre sur le courrier et de cliquer sur Révoquer l’accès. Vous pouvez également ajouter un mot de passe, que le destinataire devra utiliser pour l’ouvrir.

Reporter les courriers reçus

Vous avez reçu un courrier important mais vous n’avez pas le temps de le lire maintenant ? Pas de souci, reportez ce courrier pour recevoir une notification de lecture lorsque vous aurez le temps de le faire. Pour reporter un courrier sur Gmail, ouvrez le courrier lui-même et appuyez sur les 3 points dans le coin supérieur droit. Plusieurs options s’afficheront, mais vous devez appuyer sur Reporter. Une fois cela fait, vous pourrez choisir quand recevoir la notification.

Programmer un courrier

Si vous avez rédigé un courrier mais que vous ne voulez pas l’envoyer parce qu’il est trop tard ou que vous pensez que le destinataire le manquera, programmez-le pour qu’il s’envoie à l’heure de votre choix. Depuis la fonction Rédiger, lorsque vous rédigez le courrier, appuyez sur les 3 points dans le coin supérieur droit. Cette fois-ci, sélectionnez Programmer l’envoi et choisissez à quel moment il sera envoyé. Il est également possible de programmer des courriers sur Outlook et d’autres applications.

Marquer comme spam

Vous recevez constamment des courriers indésirables d’entreprises ou de promotions ? Bloquez-les pour qu’ils cessent d’encombrer votre boîte de réception. Ouvrez l’un de ces courriers ennuyeux et appuyez sur les 3 points dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Marquer comme spam. Ainsi, ce compte ne pourra plus vous envoyer de courriers. Cela vous protégera également contre la réception de courriers dangereux, car certains des 10 logiciels malveillants les plus dangereux sont transmis par courrier.

Annuler l’abonnement

Si vous avez ajouté des réseaux sociaux ou des recherches d’emploi à votre courrier, par exemple, il est probable que vous receviez constamment des courriers contenant des réponses ou des nouveautés de recherche. Vous pouvez arrêter de recevoir ces courriers routiniers en annulant votre abonnement. Pour ce faire, ouvrez le courrier, appuyez sur les 3 points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Annuler l’abonnement. Ainsi, vous ne bloquerez pas ce compte, ce qui permettra de continuer à recevoir les courriers importants, mais pas ceux-ci.

Changer l’interface

La façon dont vous visualisez les courriers que vous avez reçus est prédéfinie, mais il est possible de la modifier pour afficher plus ou moins de courriers à l’écran. Pour cela, appuyez sur les 3 barres dans le coin supérieur gauche, une fois que le menu vertical apparaît, descendez jusqu’à l’avant-dernière option, qui est Paramètres, et sélectionnez-la. Ensuite, appuyez sur Paramètres généraux. Enfin, appuyez sur Densité de la liste de conversations et choisissez parmi les 3 options : par défaut, confortable et compacte.

Activer le mode sombre de Gmail

« Comment activer le mode sombre de Gmail ? » est une question que se posent de nombreux utilisateurs. Oui, Gmail dispose d’un mode sombre, mais il n’est pas facile à trouver. Pour l’activer, appuyez sur les 3 barres dans le coin supérieur gauche, puis accédez à Paramètres et enfin sélectionnez Paramètres généraux. La première option de cette section est Thème, sur laquelle vous devez appuyer pour sélectionner Sombre et afficher Gmail en noir.

Annuler le message

C’est le truc le plus évident des 7. Il s’agit d’annuler un message juste après l’avoir envoyé. En l’envoyant, vous avez quelques secondes pour éviter qu’il n’arrive à son destinataire en l’annulant immédiatement. Pour ce faire, appuyez sur Annuler dans une barre de notification sombre qui apparaît en bas de l’écran lorsque vous envoyez un courrier.

